Hernán Contreras y su relación tóxica con la actuación: “He vivido la etapa de ser muy conocido a pesar a que no te pesque nadie”

El actor Hernán Contreras conversó sobre su carrera en el Podcast ‘Reyes del Drama’, en la que comentó las atrevidas imágenes que comparte en Instagram. En ese contexto, Contreras explicó por qué decidió mostrarse con menos ropa en sus publicaciones.

Aunque reconoció que recibe tanto comentarios atrevidos como otros menos agradables, el actor afirmó haber pasado por un proceso personal que lo ayuda a no tomarse a pecho ese tipo de opiniones.

“Durante un tiempo, entendí que historias y fotos funcionaban mejor si me sacaba la polera”, comentó en un tono humorístico. “Podría comunicar cualquier cosa y sin polera funcionaba ¿Marketing? un poco”, se sinceró el intérprete.

Contreras confesó por qué tomó la decisión de subir registros candentes. “Lo hice, porque me pasaba en ese tiempo que me huev…. demasiado con el tema de si era o no gay. No soy gay, me considero hetero hasta el momento, nunca he sentido nada por un hombre. Pero me huev… tanto que ya, subo una foto”, recordó.

Aunque la situación no detuvo las especulaciones e incluso incrementó los rumores sobre una posible homosexualidad, para él ese ya no es un tema relevante. Sin embargo, reconoció que aún recibe mensajes o propuestas que pueden resultar incómodas.

“Son un grupo de amigos haciendo teleseries”

Hernán comentó también durante la entrevista sobre el encasillamiento que sufren algunos actores con roles de galán: “Uno responde a un arquetipo y no te sacan de ahí. No te sacan de ese espacio. Yo por suerte he podido hacer personajes distintos, a pesar de que me llaman siempre para el mismo tipo de personajes, te encierran. Hay poco espacio. Ya están todos los actores, no hay espacio. Que lata que sea el límite”, asegura.

Respecto a la constante repetición de rostros en teleseries, el actor reflexiona: “Mientras la gente siga comentando esto, se van a seguir repitiendo. Lo que sirve es que comenten bien o mal, sino quiere que los repitan, no pesquen la teleserie. Es el consejo que les puedo dar si quieren que cambie”.

Asimismo, asegura que el ambiente actoral no es tan agradable como se podría pensar: “En la escuela, uno pasa por la utopía de que el mundo de la actuación es super abierto, generoso, de que hay espacio para todos y no es tan así. Hay que entender que los canales que hacen teleseries son empresas y llaman a la gente con la que quieren trabajar. No nos gusta decirlo, pero pasa. Son un grupo de amigos que hacen teleseries, y eso se extrapola al teatro, a las películas y uno ahí tiene que tratar de ‘ojalá me llamen’, no voy a hacer lobby”, reflexiona.

Su relación tóxica con la actuación

El actor reflexionó sobre lo difícil que es mantenerse en la industria, revelando que hay muchos colegas “pelando el ajo” y que su vínculo con la actuación ha sido complejo.

“Cuando en un momento estás en la tele y te dejan de llamar, empiezas a culpar a todo el mundo. ¿Por qué no les gusto? ¿Qué hice mal? Empiezas a pensar en millones de opciones, se vuelve desgastante. Actuar es súper difícil. Hay mucha gente haciendo teatro a pulso. Es difícil. He tenido que volver a estudiar. He vivido la etapa de ser muy conocido a pasar a que no te pesque nadie. Te dejan de pescar, mientras otra gente está en la tele, hace sus obras, todo el mundo lo va a ver. Hay muchos actores pelando el ajo. Me siento como en una relación tóxica con la actuación. ¿Tengo la fuerza para seguir? No estoy ni ahí con conversar con la gente de la tele y decirles por favor, méteme. No le dan oportunidades a mucha gente, cuantos actores que fueron muy buenos hoy en día no los pescan…”, precisó.

El actor por estos días se encuentra escribiendo una obra infantil sobre astronomía que dirigirá junto a su compañía orientada a teatro en colegios.