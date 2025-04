“¡Perdón, se me salió!”: Lucho Ugalde lanzó irónica broma en Mega sobre su excasa televisiva

Durante la emisión del domingo de Meganoticias Alerta, el periodista Luis “Lucho” Ugalde protagonizó una serie de comentarios irónicos dirigidos a su anterior casa televisiva, Chilevisión, que no pasaron desapercibidos.

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación con el meteorólogo Jaime Leyton, Ugalde compartió una antigua fotografía del equipo de prensa de Mega del año 2007. “Me acaban de enviar una foto. La mandé a uno de los chats”, comentó Ugalde al aire, destacando la imagen que mostraba a figuras que hoy están en otros medios o alejadas de la TV.

Sin embargo, aprovechó la instancia para lanzar una crítica disfrazada de humor: “¿Sabe que una de las cosas gratas que tiene Mega? Es que tienen poquitos chats. En el otro canal tenían una cantidad de chats, don Jaime…”, afirmó, provocando risas en el estudio.

Leyton, sorprendido por el tono, preguntó si era una broma, a lo que Ugalde respondió: “No, la batería me dura. Allá había chat para todo, entonces de repente era como ‘oye, ya poh…’”.

El periodista también recordó su rol en ese entonces como reportero policial, explicando su ausencia en la imagen: “Yo estaba aquí... pero reporteando. Uno era periodista policial, andaba dejando los zapatos en la calle”. Agregó que cubrir noticias policiales implica lidiar con fuentes que muchas veces no quieren hablar: “La gente habitualmente no te quiere hablar, porque está afectada”.

“¡Perdón, se me salió!”

Pero el momento más comentado llegó cuando una televidente pidió ver el clima de su localidad, mencionando que eso sí lo hacían en Chilevisión, según consignó Página 7. Con su característico humor, Ugalde replicó: “Si lo mandó hoy día, a lo mejor no sale en Chilevisión porque iban grabados”. Luego, entre risas, agregó: “¡Perdón, se me salió! Perdón cabros, no lo quería contar”.

Finalmente, desafió a la audiencia con una divertida provocación: “No quiero a mi excanal encima... pero si alguien me manda una foto de Allison Göhler paseando a su perro y no en el matinal, le doy un premio”.