Agustina Cabañas acusa hostigamiento por parte del equipo legal de Fabricio Vasconcelos: “Me dicen que me dan a demandar”

El conflicto entre Agustina Cabañas y el exbailarín Fabricio Vasconcelos sumó un nuevo y polémico capítulo. Este fin de semana, el programa “Qué Te Lo Digo” reveló un audio exclusivo de la modelo trans, en el que acusa sentirse presionada y hostigada por el equipo legal del brasileño luego de que hiciera pública una supuesta noche de pasión entre ambos.

En el registro, grabado días antes de que cambiara su versión públicamente, Cabañas asegura estar siendo víctima de amenazas legales: “Me están hostigando mucho más… ahora me dicen que si yo no digo lo que ellos quieren decir, me van a demandar y que se van a ir con todo contra mí. Aunque sé que me están metiendo miedo, me siento como súper hostigada y extorsionada” , declaró con evidente angustia.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Agustina afirmó haber tenido un encuentro íntimo con Vasconcellos en Temuco. Sin embargo, a los pocos días, y tras una aparición en el programa “Primer Plano”, se desdijo completamente: “No tengo ni he tenido ninguna relación con él, más allá de esa conversación que ya conté en un canal de televisión. No hay nada más”, afirmó entonces, sumando un comunicado en redes sociales en el que aseguraba que sus palabras previas habían sido sacadas de contexto.

No obstante, según detallaron los panelistas de QTLD, Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos, el cambio de versión de Cabañas se habría dado luego de una serie de presiones por parte del equipo legal de Vasconcelos.

En el programa incluso se presentó un mensaje enviado al influencer Danilo 21, donde el abogado de Fabricio ofrecía detener las acciones legales a cambio de frenar la difusión de más audios. “Estamos dispuestos a deponer todas las acciones legales… si llegamos a un acuerdo de no difusión de otros eventuales audios”, se lee en el texto.

Para Sergio Rojas, este comportamiento podría ser interpretado como una forma de intimidación. “Agustina acusa sentirse extorsionada. Con esto uno podría entender que, una de dos: o ella aceptó los 10 millones, o efectivamente el amedrentamiento del staff de Fabricio surtió efecto”, reflexionó.

Hasta ahora, ni Fabricio Vasconcelos ni su equipo han emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones de hostigamiento. El caso continúa generando controversia, alimentando versiones que apuntan a una posible estrategia de silenciamiento para evitar mayores repercusiones mediáticas.