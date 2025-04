“Es bien déspota para responder”: Cuestionan actitud de ‘Pollo’ Valdivia al ser consultado sobre postulación al Congreso

La política ha atraído a varias personalidades mediáticas. Juan Carlos Valdivia, más conocido como Pollo Valdivia, es uno de los más recientes en anunciar sus aspiraciones para asumir un escaño en el Congreso, un anuncio que desató reacciones diversas.

El comunicador, quien se postularía por el distrito 8, que incluye a las comunas metropolitanas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil, argumentó su decisión que empezó a considerar desde 2022 en plena enfermedad de su esposa Claudia Conserva.

Los panelistas de “Plan Perfecto” debatieron sobre la postulación de “Pollo” Valdivia. Pato Sotomayor incluso reveló su conversación con el periodista aunque admitió sorpresa por la respuesta recibida.

Panelistas de Plan Perfecto critican a "Pollo" Valdivia. Youtube

“Yo la verdad me calienta este tema en el mal sentido de la palabra, me da rabia porque yo he trabajado por años con el Pollo y con la Claudia y le pregunté porque me imagino que un candidato lo que tiene que hacer es comunicar y contar un poco cuáles son tus proyectos y tus iniciativas”.

En el mensaje leído le consultó a Pollo Valdivia sobre su postulación, a lo que este se limitó a responder. “No hablaré por ahora, más adelante quizás” .

Pablo Candia desde el panel se sumó al debate y apuntó contra el comunicador y ahora postulante al Congreso.

“Acá un tema de respeto y de comunicación, él es comunicador, se está postulando a diputado finalmente el Pato hace una pregunta que es periodística y le responde así; esto es recurrente porque yo a Pollo Valdivia también lo he reporteado y él es así, es bien déspota para responder, bien frío, falta de respeto”.

El panelista negó mala actitud con el comunicador. “No me cae mal, me cae mal la falta de respeto”, agregó.

“Pollo” Valdivia a sus 58 años da su salto a la política. En sus primeras declaraciones aseguró “tener ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos”.