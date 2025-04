Julio César Rodríguez reacciona tras ser vinculado en querella de Lola Melnyck contra Laura Landaeta: “Hay un error ahí”

Una nueva avalancha de acusaciones se vive en la farándula chilena. Esta vez la modelo Lola Melnyck recurre ante la justicia para querellarse contra la periodista Laura Landaeta quien habría asegurado que la ucraniana había ejercido como “escort” en Chile y Argentina.

En el escándalo varios rostros conocidos del espectáculo quedaron vinculados, uno de estos el presentador Julio César Rodríguez quien fue confirmó la convocatoria de la justicia,

“No tengo idea por qué me citaron”, comentó el periodista, Luego dio algunos detalles con los que quiso desvincularse del escándalo.

“Hay un error ahí porque este reportaje fue hecho diario La Nación Domingo, un año y medio después de que yo dejé de ser director, entonces es un problema brutal, nunca he entendido porqué estoy citado pero creo que el 16 de junio va a ser”, declaró en “Hay que decirlo”.

Las acusaciones contra Lola llegarían poco antes de que esta fuera voceada para un programa infantil en Mega, versión que fue negada por la modelo y sobre la cual fue consultado JC Rodríguez.

“No tengo idea, estamos hablando de 15 años atrás, no sé, es una cosa bien antigua pero tengo entendido que hay un reportaje, creo que hay una confusión porque yo me fui hace un año y después siguió haciendo el diario La Nación Domingo y ahí eran otros los responsables del diario; no hace un mes o dos, hace un año y medio atrás, es solo busca en Google”.

“Tenemos que cerrarlo de una vez”

Lola Melnyck sostiene su defensa y tras arribar a Chile dio detalles de la demanda que presentó contra Laura Landaeta por injurias y columnas, causa que se lleva ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

“Ahora, 20 años después, estoy de vuelta y con más cosas. Pero la verdad es que tenemos que cerrarlo de una vez por todas, en tribunales”, comentó la ucraniana citada por Bio Bio.