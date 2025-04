Lo han invitado 7 veces: Daniel Fuenzalida revela por qué “trauma” no puede participar en La Divina Comida

A Daniel Fuenzalida lo han invitado siete veces al programa La Divina Comida de CHV, pero en todas ha dicho que no. Y lo hará así por siempre, hasta, por lo menos, superar el trauma que lo aqueja.

PUBLICIDAD

Según contó el animador de El medio día en TVN, la negativa es por unas malas experiencias gastronómicas que tuvo durante la infancia, que lo convirtieron en un mañoso comensal.

“Lo pasé mal cuando chico con la comida, yo tengo un tema con la comida, tengo un trauma. Soy muy mañoso, porque a mí me dejaban con el plato servido frío durante toda la tarde. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi tía y mi hermano con mi prima se levantaban a jugar y yo quedaba con ese plato servido y helado, y yo no comía. Iba viendo cómo el plato se iba enfriando, iba quedando feo, de aspecto y yo no me podía parar de esa mesa y eso me provocó un rechazo hasta el día de hoy”, desclasificó del baúl de los recuerdos.

Por esta razón le ha dicho que no al espacio culinario, puesto que consiste en degustar las preparaciones de los otros invitados. Situación que Fuenzalida reconoce, no podría realizar por su trauma.

“A La Divina Comida me han invitado siete veces, a todas he dicho que no porque soy mañoso, no me gusta ir. Si alguien me invita a su casa, yo lo dudo. Si me invitas que sea un café, que me invites a un horario que no sea de comida, porque de verdad que tengo un tema heavy con la comida”, reveló.

Daniel Fuenzalida revela trauma con la comida

Incluso, reveló que esto, que puede parecer algo muy irrelevante, le ha traído incómodos momentos laborales.

“Por ejemplo yo no como mantequilla, nada que tenga mantequilla, todo lo que tiene me produce un rechazo. A mí estas cuestiones me han traído problemas cuando grande, por ejemplo me junté con unos ejecutivos y me invitaron a su casa, la pasé mal. Pensé que si me sirven algo para comer y no me gusta, voy a quedar mal. Que voy a quedar de maleducado. Traté de modificar esa reunión para que fuera un café fuera de la casa porque me provocaba mucho nervio. Puedo provocar rechazo por una cuestión que arrastro desde niño… no me he terapeado esa parte”, sentenció, consignó Tiempo X.