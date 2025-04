“Mi papá estaba con mi mamá el sábado y con mi tía el domingo”: Cristián de la Fuente ahondó sobre la infidelidad tras su propia experiencia familiar

A corazón abierto. Así habló el actor Cristián de La Fuente respecto a las causas que lo llevaron a serle infiel a su esposa Angélica Castro.

En conversación con el podcast El arte de reinventarse, ahondó en su vida familiar cuando era un niño y su padre tenía dos parejas.

“Yo viví en una familia en donde mi papá estaba disociado, para mí la disociación era algo normal. No había culpa. Mi papá era bígamo. Mi papá estaba con mi mamá el sábado y con mi ´tía´ el domingo, y yo iba a comer con mi ´tía´ el domingo y con mi mamá el sábado. Me iba de vacaciones en enero con mi papá, mi tía y mis hermanos. Y en febrero con mi mamá”, recordó.

Producto de ello, conoció una nueva forma de relacionarse de sus padres que de alguna manera lo marcó en la adultez.

“Entonces, mi papá nunca tuvo culpa, y debería haber tenido culpa, pues le estaba haciendo daño a las dos mujeres”, reflexionó.

Cristián de la Fuente y la infidelidad

Tras ello, abordó su propia infidelidad, la cual quedó grabada en un video que se hizo viral, besando a una joven en un bar de México.

“De repente uno comete una estupidez, dice: ´Le voy a dar un beso a esta persona, no va a ser tan terrible´, y el daño es horrible, es horrendo. Y uno entiende, hoy en día… la disociación del cerebro es complicada, porque uno cuando logra integrarse, logra entender que nuestras actos tienen consecuencia, que pueden causar dolor, ahí está la culpa de tratar de no hacerlo, y por eso uno lo deja de hacer, porque hay repercusiones”, sentenció.

Razones para no formalizar el divorcio

Además, durante su participación en el programa conducido por Juan Soler y Paulina Mercado, de la Fuente contó por qué aún no ha concluido oficialmente su matrimonio.

“Al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver”, explicó, dejando entrever que había esperanza de reconciliación en los primeros momentos tras la separación.

Más adelante, el actor reflexionó sobre el estado actual de su relación con Angélica. “Después no nos hemos divorciado porque, no sé, como que no... claro, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida”, comentó.

“Angélica es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija. Entonces, siempre va a haber una relación”, agregó.

El actor chileno mencionó que no hay un apuro por formalizar el divorcio. “No sé, todavía no está ese apuro, no es algo que hemos conversado. Seguramente va a pasar. Hemos hablado de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan”, afirmó.