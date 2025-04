“Tachados de por vida”: Gonzalo Fouillioux deja de una pieza a colegas de NEPT al recordar los más de 40 invitados a su boda que no le hicieron regalos

Un divertido momento protagonizaron esta tarde los conductores del programa “No es para tanto”, de TNT Sports, luego que el periodista Gonzalo Fouillioux reconociera que al menos 40 de los invitados a su matrimonio no se pronunciaron con algún presente para agasajarlo junto a su esposa.

Fue al regreso de una pausa comercial que el trío de conductores, Fouillioux, Verónica Bianchi y Jorge Pizarro, aparecieron degustando unas galletas que el periodista seguidor confeso de Everton les regaló. Un gesto que si bien fue agradecido por la periodista, no evitó que Bianchi le cuestionara la escasa cantidad de dulces regalados por su colega.

“Me encantaría no poder hablar de la cantidad de galletas que estoy comiendo, pero hay que decir que el señor Pizarro se pasó y nos trajo tres galletas. ¡Tres galletas!”, inició la figura televisiva, cuyo reclamo fue justificado por Pizarro al asegurar que pese a lo escasas, las galletas estaban “buenísimas”.

La jocosa queja de la periodista fue secundada por Fouillioux, quien no dudó en tratar de “apretadito” a su colega.

“Voy a hacer algo. Les propongo un trato. En la otra pausa traigo otra (bolsa de galletas) y si hay otra pausa traigo otra”, respondió Pizarro, cuya defensa le dio pie al también periodista de TVN para preguntarle directamente al comunicador: “¿Me hiciste regalo para el matrimonio, o no?”.

El divertido momento pudo haber quedado ahí, con la respuesta de Pizarro (“todavía lo estoy pagando”), sin embargo, y como ya es habitual en el formato distendido del exitoso programa deportivo de la señal privada (por YouTube suma miles de comentarios online y no menos de 700 mil reproducciones por cada episodio), las confesiones pasaron a la vereda de Fouillioux luego que Verónica trajera a colación la boda del animador.

“¿Hay alguien que no te regaló nada para tu matrimonio?”, preguntó Bianchi, quien encontró la inesperada y honesta respuesta de Gonzalo. “Uf, como cuarenta”.

La reacción de asombro fue inmediata en el caso de Pizarro, quien no perdió la ocasión para pedir nombres de quienes no agasajaron al periodista con algún presente tras ser invitados al enlace con su esposa: “¿En serio? ¿Los tenís (sic) identificados? El papel habla, papito. ¿Gente del canal?”.

“Están en un Excel. Sí, claro que si. ¿Gente del canal? Es que igual ya pasó un tiempo y no me acuerdo”, reconoció Fouillioux, quien luego de la insistencia de sus colegas por contar quiénes olvidaron sus presentes, y reconocer que varios de ellos “están tachados de por vida”, según señaló Bianchi, aseveró que “yo te diría que con la cantidad de invitados que había del canal, sí, seguramente que sí. Pero te juro que no me acuerdo”.

“No tengo los nombres aquí. Si quieres te los traigo, porque yo no tengo problemas, no tengo ningún problema en vender a la gente que no hace regalos”, finalizó el periodista, cuya confesión llevó a que Pizarro cerrara el diálogo bromeando con que “volvieron los programas de farándula, papito. Aquí podemos hacer uno”.