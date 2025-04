“Aparece cualquier pelafustana...”: Francisca García-Huidobro condenó el intento de Agustina Cabañas de sacar a Conty Ganem del estudio

Todo el mundo de la farándula quedó en una pieza después de la entrevista realizada a Agustina Cabañas en “Primer Plano”, quien decidió no referirse más a su affaire con Fabricio Vasconcellos después de hacerlo público.

PUBLICIDAD

Ella lanzó un comunicado de prensa en sus redes sociales, cambió radicalmente su versión de los hechos, y a pesar de acceder a sentarse con el estelar de farándula de Chilevisión, no quiso hablar.

Es más, Agustina pidió que la periodista Conty Ganem, quien le hizo una entrevista dos días antes del en vivo, se fuera del estudio para que ella hablara. Todo esto después de que la profesional la desmintiera al aire.

El comentario de Francisca García-Huidobro

Este tema fue tratado por Francisca García-Huidobro junto a su amiga Ingrid Cruz en el podcast, “Di la verdad Rosa”. La animadora partió comentando que hace un tiempo, Agustina ofreció ir a “Only Fama” para hablar de su romance con Felipe Kast, un futbolista y otro famoso, que se presume sería Fabricio.

“Anoche (domingo), en el estelar de farándula ‘Primer Plano’ la mismísima cabra les mandó a guardar la alfombra, los sillones, los vasos, el switch. No dijo nada, cobró y no dijo nada. Es más, dijo que no quería hablar del tema”, comentó.

Al tratar la petición de que se fuera Conty del estudio, la “Dama de hierro” dijo “esto ya parece la cueca en pelota. Aparece cualquier pelafustana, con todo respeto, y chasquea los dedos para sacar a un panelista de un estudio de televisión. Como diría mi nuevo compañero (José Antonio Neme): ‘¿Pero quiénes son?‘. Al final, ¿qué consiguió ella? Una fama muy efímera, no sé si una buena fama“.

García-Huidobro entregó dos teorías sobre lo que sucedió en el estelar de Chilevisión. “Uno, la tipa es más viva que todos nosotros porque ‘Primer Plano’ paga bien (...) quería esto, hacerse famosa a toda costa. Lo segundo, es que se quedó callada porque la llamaron los abogados de Fabricio y le pagaron o la amenazaron”.