Daniela Aránguiz desmintió tajantemente haber retomado su relación con Luis Mateucci: “Si fuera verdad, no tengo problema con decirlo”

Un rumor comenzó a surgir durante las últimas horas, el cual aseguraba que Daniela Aránguiz volvió a retomar su relación con Luis Mateucci, y que incluso habría pernoctado en su casa. Ahora la involucrada salió a desmentir la noticia y le pegó una repasada a la fuente, Danilo 21, y a los medios de comunicación.

“Estoy aquí enterándome por mis portales (de su romance con Mateucci). No sé qué es peor, si las mentiras del señor Danisco o la gente que le cree y los portales que hacen noticia de una mentira”, partió condenando.

La panelista criticó la reproducción de la noticia de parte de un tiktoker que no es periodista, ni integrante de los medios. “Se muere por ser conocido y se muere por ser alguien o tener voz. Es una persona que está siendo inteligente porque está consiguiendo lo que quiere.

“Yo creo que es súper bueno hacerse un nombre cuando tú eres responsable y hablas con la verdad, hablas cosas que son verdades”, continuó sobre Danilo.

Su mensaje a los medios y la aclaración sobre su relación con Luis Mateucci

Su mensaje no quedó ahí, ya que se dirigió a los medios que replicaron el rumor. “Tienen que ser conscientes, o quizás averiguar antes de replicar una noticia de una persona que no es ni periodista ni es panelista y se muere por estar en televisión, como lo había dicho que este tal Danisco que este niño que tiene una voz como particular y que usa unas orejas como de burro”.

De todas formas, Aránguiz aseguró que le daba lo mismo el rumor que inventó porque es una mujer soltera que se podría quedar en la casa de quién quisiera. “Inventó que yo estaba volviendo con Luis y que dormí en la casa de él. Una imaginación para inventar huevadas o no sé si alguien le contó esa mentira”, señaló.

“Cuando llega una noticia que es una mentira y nos estamos basando en millones de mentiras, como por ejemplo que yo estuve con Barticciotto o esto (...) Lo encontramos grave porque le prestamos oído y le damos atención a gente que está mintiendo y que dice cosas".

“De mí también se dijo que me habían pillado manejando en estado de ebriedad. Eso es un delito si hubiese salido en la prensa. Yo jamás (lo he hecho) porque yo tengo un chofer cuando salgo a carretear, ni siquiera manejo yo”.

Sobre su relación con Luis, ella dijo que “tengo la mejor buena onda. Lo quiero muchísimo”. A esto agregó que “si fuera verdad, no tengo problema con decírselo, ustedes saben que yo no miento, no es mi estilo. Si algún día volviera con Luis, creo que lo diríamos nosotros mismos porque no tenemos de qué escondernos. Ni él ni yo”.

“Ni si yo estoy con otra persona, estoy conociendo a alguien o estoy saliendo con alguien, yo no tengo porqué esconderme de nada ni de nadie. Soy una mujer soltera que no le da explicaciones a nadie”, cerró Daniela Aránguiz.