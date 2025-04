Integrante de Kudai deja la banda: “Me voy a tener que ausentar por un ratito”

Recientemente, Nicole Natalino, una de las integrantes de la banda de pop rock chileno Kudai, dio a conocer en el espacio Marca Personal de La Metro TV, que deberá dejar la agrupación por el momento, esto, debido a que tiene cerca de cinco meses de embarazo.

En esta línea, la joven cantante de 36 años comentó que “la verdad es que me voy a tener que ausentar por un ratito (de la banda), así que van a seguir ellos cuatro por un tiempo”.

Reconoció que “esta vez, porque estoy embarazada, así que tengo que tomarme un tiempo“.

Frente a la confesión de la artista, los presentes en el estudio quedaron boquiabiertos, ya que, aunque tiene 20 semanas de gestación, no se le nota en lo absoluto.

La vez que Natalia ya había abandonado Kudai

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Nicole deja el grupo. Sin ir más lejos, en octubre de 2024, en el programa Al Piano Con Lucho, contó por qué se había alejado de la banda hace algunos años.

“Tuve problemas con el ex manager de Kudai, yo tenía muchas diferencias, pero en paralelo, también sentía que me estaba perdiendo muchas cosas”, dijo en aquella oportunidad.

“Estaba en cuarto medio cuando me salí, y tenía la opción de entrar a estudiar una carrera profesional, y hacer todo lo que a uno le dicen que tiene que hacer, o la sociedad, es como ‘este es el camino’”, añadió Natalino.

En ese sentido, Nicole dijo: “O me iba a México, a aventurarme, con una persona que me estaba llevando muy mal, que era esté personaje. Ahí dije ‘no, ya me voy a salir, me voy a salir y voy a entrar a una carrera y voy a vivir la vida normal, que también creo que necesito vivir’”.