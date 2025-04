“Laura tenía que dar las explicaciones”: Luis Sandoval declara en querella de Lola Melnyck y cuenta detalles de audiencia

La llegada de Lola Melnyck a Chile fue centro de atención para la prensa. La modelo ucraniana arribó al país motivada por la querella contra la periodista Laura Landaeta a quien acusa de injurias graves y calumnias.

La modelo se admitió afectada por las declaraciones de la periodista a raíz de un reportaje publicado en La Nación hace al menos 20 años donde fue señalada de “escort”, incluso además de estafar a adultos mayores.

Lola Melnyck se querella contra Laura Landaeta por supuesta injurias. Youtube

Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acudieron varios rostros conocidos del medio farandulero, convocados en condición de testigos. Uno de estos, el periodista Luis Sandoval quien en el programa “Que te lo digo”, contó detalles de la trastienda de este juicio.

“Cuando comienza la audiencia Laura tenía que dar las explicaciones de por qué estábamos ahí, esto tenía que ser aceptado o rechazado por Lola Melnyck. ¿Cuáles son las explicaciones? Lo que Laura dice es que supuestamente Lola habría estado en un programa de Paty Maldonado y habría hablado mal de ella" .

El periodista destacó “la cara de angustia” de los convocados en la audiencia. “Cuando hacen pasar igual son todos pesados en tribunales, de repente llega la Valeria con la Cote así como las dos pálidas, estábamos un grupo esperando atrás de la sala, Valeria la la llevaron a otra sala y la llevaban como esposa”, dijo imitando el gesto de la artista.

La ucraniana se habría defendido, negando tal versión. “Dijo que no estaba en Chile, no había viajado y que no habría ido a ningún programa de Paty Maldonado.

En la lista de famosos citados en el mediático juicio se incluyen a Julio César Rodríguez, Paula Escobar, María José Castro y Valeria Luna, destacó La Cuarta.

“Mi mundo se derrumbó”

Lola Melnyck habló a la prensa a las afueras del juzgado donde destacó el daño causado por las acusaciones que habría recibido por parte de Landaeta.

“El impacto es enorme... yo tenía 21 años, sola, en un país cuando de repente mi mundo se derrumbó porque no sé si tienes hijos, hermanas, mamá, pero imagínate que alguien de tu familia haya dicho eso, yo lo sentí y ahora 20 años después de vuelta”.