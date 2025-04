“Me preocupa un poco...”: Cony Capelli y su particular advertencia sobre las plataformas para adultos

La llegada de famosas a las plataformas para adultos donde comparten sus contenidos subidos de tono ha puesto la atención en este tipo de sitios.

PUBLICIDAD

Desde Anita Alvarado hasta Faloon Larraguibel son algunos de los rostros conocidos que debutaron en estas páginas web que implica millonarios ingresos a sus bolsillos solo por posar con poca ropa.

Los panelistas de “Plan Perfecto” debatieron sobre el tema, Cony Capelli, ganador de Gran Hermano Chile, se mostró preocupada por un aspecto en particular en este tipo de sitios para adultos.

“Nunca nadie había visto cosas tan lindas”: Revelan las millonarias ganancias de Anita Alvarado en plataformas para adultos

“Yo no juzgo a quien crea contenido. Lo que me llama la atención es la persona que compra estos contenidos, me gustaría que se indagara un poco más quiénes compran este contenido porque muchas veces incluso se ve que el mismo círculo de la persona que vende, familiares o incluso personas obsesionadas, eso es lo que me preocupa”.

La panelista opinó sobre los creadores de este tipo de contenidos en plataformas, ahora con un auge entre los famosos de la farándula chile.

“Creo que las mujeres y hombres somos dueños de nuestro cuerpo, me preocupa un poco la seguridad de estas plataformas”, agregó.

¿Cuánto ganan los famosos?

En “Plan Perfecto” debatieron sobre los famosos que se destapan, dejando ver su lado más sensual, incluso actrices y modelos veteranas.

PUBLICIDAD

Las ganancias son el principal atractivo. Varios han reportado incluso percibir hasta 5 millones de pesos, tal es el caso de Anita Alvarado cuya suscripción pata acceder a sus contenidos atrevidos tiene un costo de 25 dólares mensuales.

“Yo estoy contenta, por no decir feliz.. nunca nadie había cosas tan lindas, accesorios nada, el accesorio soy yo”, aseveró entre risas la exGeisha consultada por CHV.

De acuerdo con el programa de farándula, Alvarado, quien ha estado en el ojo de huracán por sus dichos contra Daniela Aránguiz, estaría percibiendo unos 30 millones mensuales por sus contenidos en la plataforma para adultos.