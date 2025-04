“No me gustaría perderlo...”: Faloon Larraguibel le tiró flores a Raimundo Cerda y se sinceró sobre su relación con él

El romance está nuevamente en el aire. Faloon Larraguibel retomó su idilio con Raimundo Cerda, su compañero de dos realities show y el hombre con quien disputará la final de “Palabra de honor”.

La comunicadora participó del programa “No Hables con las Rubias” de Canal 13, en donde se refirió a su relación con Rai, y partió aclarando que no está pololeando con él.

“Nosotros habíamos terminado en el verano, salimos pololeando del reality, nosotros terminamos las grabaciones en diciembre. Estábamos pololeando adentro y después duramos dos meses afuera”, comentó.

A pesar de haber terminado, ella nunca perdió el contacto con Cerda, quien la invitó a juntarse, pero nunca se pudo concretar una cita. “Nos vimos de nuevo en la semifinal que grabamos y muy bien”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

¿Volverá a formalizar su relación con Rai?

“Con Rai lo estamos pasando súper bien. Volvimos a conectar, reencontrarnos en esta travesía que grabamos en el sur para el reality. No se había perdido esa química, tenemos mucha conexión”, recalcó Larraguibel.

“Hablamos de muchas cosas y eso es rico. Con una persona que te puedas reír, estar serios, estar en silencio y simplemente mirarte y que no sea incómodo. Eso es muy bacán”, precisó.

Al ser consultada si es que le gustaría formalizar nuevamente su relación con Rai, ella soltó una risita y respondió que “no sé, creo que sí porque lo paso muy bien con él. Estamos disfrutando los dos y fluyendo más que nada. Si se da para algo más, bacán, pero si no, seremos muy buenos amigos”.

“Me cae muy bien, es una muy linda persona, es un muy buen hombre, es inteligente, cariñoso, es amoroso. Si no funciona, bacán. Nos quedaremos con los recuerdos y seguir siendo amigos quizás. No me gustaría perderlo como amigo o no tenerlo más cerca”, confesó Faloon.

Seguida a esta confesión, la pregunta de rigor llegó... ¿Conoce a su suegra? y Faloon contestó que sí conoce a Katherine Helfmann. “Es muy simpática. Me cae súper bien Kathy, hablamos hartos. Nos llevamos súper bien”, cerró.