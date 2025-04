“No quiero más guerra”: Faloon Larraguibel tomó radical decisión con Jean Paul Pineda tras ser desalojada

La participante, y posible ganadora, de Palabra de Honor, Faloon Larraguibel reveló la radical decisión que tomó en torno a su exmarido y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.

Esto, luego de los últimos acontecimientos, donde se le vio protagonizando incidentes en una discoteque, incumpliendo su arresto domiciliario nocturno, pero principalmente por haber autorizado el desalojo del departamento donde Faloon vivía con sus retoños.

Según explicó la exchica Yingo y candidata a reina del Festival de Viña 2025, decidió cortar todo lazo con Pineda, lo que implica que ni siquiera realizará un juicio en su contra para recuperar el departamento que le correspondería a sus hijos, pero decidió vender a su hermano.

Venta que también fue dudosa, porque lo habría cedido a un precio mucho menor al del mercado e incluso, el familiar no tenía cómo justificar ingresos.

Por ello, explicó que solo se limitará a exigirle la pensión alimenticia, aunque incluso eso es capaz de resignarse a perder para no tener que “mendigarle”.

Faloon Larraguibel le hace la cruz a Pineda

“No quiero más guerra. Yo estaba como con toda esa rabia, y todavía la tengo, porque no puede ser que un hombre, después de separarse de la mujer, se olvide de sus hijos, no me cabe en la cabeza. Pero desde el año pasado estoy en una guerra constante y no quiero más conflictos en mi vida”, reveló al medio LUN.

Producto de ello, concluyó que lo mejor era depender lo menos posible de Pineda.

“Hay que soltarlo, que haga lo que el quiera, no quiero tener nada con él. Y si eso (seguir con el juicio) me va a provocar tener en el tiempo un acercamiento, prefiero dejarlo ir. La vida se va a encargar de todas esas cosas. No tengo contacto con él y no quiero tenerlo, por lo tanto, no me interesa (el departamento). Y no voy a seguir en esa lucha. Sí voy a pedir lo que es justo para mis hijos, su pensión de alimentos si es que pudiera llegar a hacerse cargo de eso. Trabajo tanto para que a mis hijos no les falte nada que no voy a andar mendigándole por ellos. Ya está, la vida se va a encargar”, sentenció.