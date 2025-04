“Pasó la noche en su casa”: Aseguran que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se estarían reconciliando

En las últimas horas, el polémico tiktoker Danilo 21 sorprendió al asegurar en sus redes sociales que la exmekano Daniela Aránguiz estaría retomando su relación con su expareja, el argentino Luis Mateucci.

El creador de contenidos, conocido por sus filosas declaraciones sobre rostros de la farándula nacional, dio a conocer la información en un video. Según aseguró, Aránguiz, con quien mantiene una relación distante y cargada de tensión, y el trasandino se estarían reconciliando. “La misma que dijo que ella se arrepentía de haber estado en una relación con el cafiche chico reality, anda de nuevo en esas andanzas”, lanzó sin filtros.

Según detalló, Daniela fue vista el pasado Viernes Santo compartiendo una cena “muy romántica” con Mateucci en un conocido restaurante capitalino. “¿Saben gente qué me contaron? Es que el Viernes Santo la Dani, como no tenía su programa ‘Only Fome’… se juntó con Luis y no solamente se juntaron, sino que el hombre pasó la noche con ella en su casa”, aseguró.

Danilo 21 incluso fue más allá, afirmando que Mateucci habría sido recogido al día siguiente por una empresa de transporte desde el domicilio de la panelista. “La misma casa donde se resguardó el Mago, antes que la arañita se lo llevara…”, ironizó, en referencia al tiempo en que Jorge Valdivia pasó su arresto domiciliario en la casa de su expareja y sus hijos.

Además, deslizó que la panelista estaría mostrando actitudes de celos hacia el argentino. “Me dicen que la Daniela lo andaría celando, porque ella es tóxica hasta el final”, afirmó el influencer.

Pese a todo, Danilo cerró con un mensaje más conciliador: “Me alegro que la Dani esté ahí inlove, porque la mujer ha pasado por cada humillación, nadie merece ser tan humillada… ella merece amor, porque aunque sea insoportable y nadie la pesque, ella merece amor”.

Hasta ahora, ni Aránguiz ni Mateucci han confirmado ni desmentido estos rumores.

