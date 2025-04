“También puedo rendirme”: Karen Bejarano y su profunda reflexión

La cantante Karen Bejarano cada cierto tiempo hace referencia en sus redes sociales al proceso de separación matrimonial con Juan Pedro Verdier, que vive o distintos episodios de introspección y momentos difíciles

PUBLICIDAD

Esto lo hizo este miércoles, ya que a través de una storie le dejó mensajes a sus seguidores: “Agradezco con el alma que tantas personas se hayan abierto conmigo, compartiéndome sus dolores, abrazando también el mío”.

“Ser vulnerable en este mundo de luces. Donde la apariencia suele pesar más que la verdad. Me ha enseñado a golpes que no necesito esconderme siempre tras una máscara”, precisó.

Agregó que “también puedo rendirme, permitir que el dolor me atraviese, y acoger con ternura ese lado frágil que no busca lástima, sino simplemente ser real”.

“Porque chiks, no todo en la vida son risas ni triunfos..a veces, también somos nuestras heridas, mostrándose para ser sanadas”, terminó.

Karen Paola Captura Instagram

Latife y su predicción sobre el matrimonio de Karen Paola

En febrero, Latife Soto fue consultada por este tema en el programa OnlyFama. “Esta es la carta del odio. No significa que no existiera amor. Existía amor, pero hay un desgaste. Yo creo que ellos tomaron la decisión de cerrar el ciclo para no llegar a esto”, dijo Soto, descartando así cualquier intento de reconciliación.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la revelación sobre el futuro sentimental de Karen Paola. “Aquí dice que la carta del regreso está al revés, o sea...”, comentó la tarotista mientras negaba con la cabeza, insinuando que no habría vuelta atrás en la relación.

PUBLICIDAD

“¿Será que o Karen o él ya tienen otra pareja?”, preguntó Daniela Aránguiz. A lo que Latife respondió con otra carta: “Hay otros pensamientos... Pero mira, aquí ella está sola y ahí ya tiene otra pareja”.