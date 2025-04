¿Tiene el poder de bajar una nota?: Así respondió Fran García-Huidobro a la directa pregunta que le hizo su amiga Ingrid Cruz

La animadora Francisca García-Huidobro tiene un doctorado en farándula después de haber estado al mando del estelar más importante del género, “Primer Plano” de Chilevisión. Actualmente está a la cabeza de “Only Fama”, el programa de espectáculos de Mega.

Es una conocedora del género, y habló sobre cómo ha evolucionado la farándula en el último capítulo de su podcast, “Di la verdad Rosa”, el cual anima junto a su amiga Ingrid Cruz. Como por ejemplo, cómo los avances tecnológicos han hecho mucho más fácil encontrar a los famosos en sus andanzas.

En esa misma línea, la “Dama de hierro” realizó una petición al aire a un rostro masculino del medio al cual no nombró, y dio a entender que él le habría pedido bajar notas que lo involucra . “A mí no me llames más. No me llames más (para decir) ‘qué me pillaron, me sapearon, que a quién le importa, yo tengo derecho a ser feliz’”, partió.

“Sí amigo, tienes derecho a ser feliz, te lo concedo. Pero, si vas a agarrarte a una mina al Toro, no me llames. Lo único que puedo hacer por ti es impedir la entrada al Toro, nada más”, bromeó la animadora.

¿Fran García-Huidobro tiene la potestad de censurar temas?

Esta petición trajo a la mente de Ingrid Cruz una interesante pregunta que puso en jaque a su amiga por unos segundos. “¿Tú tienes esa habilidad de poder bajar una nota?“, le consultó.

Ante esto, Fran se rió y dijo “no sé si debería responder... Si es bueno para mí responder esa pregunta. Yo creo que si tengo buenos argumentos sí. Lo he hecho, pero no lo he hecho por capricho”. Ingrid agregó que por amiguismos tampoco lo ha hecho.

Ella continuó su argumento para respaldar su afirmación que no censura temas antojadizamente. “Aprendí de muy chica a no tomarme revanchas personales en la tele. A mí hay gente que me cae muy mal en la tele, y si tengo que hablar de un trabajo de esa persona que lo hizo bien, hizo bien su trabajo”, afirmó.

“Pan de cada día escuchar mi nombre en todos los programas de farándula, yo nunca respondo. Ni voy a decirle a los periodistas: ‘agárrate a esta que me ha dado toda la semana como bombo en fiesta’. Hay algunos que me dan toda la semana como bombo en fiesta, yo no me tomo revanchas personales”, aseguró.