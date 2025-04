“¿A quién le pediste permiso?”: Estudiante hizo la cimarra y se subió justo a la micro de su papá

Un curioso episodio escolar se volvió viral en redes sociales luego de que un estudiante de Valparaíso hiciera la cimarra pero todo terminara de la manera más inesperada. Sin saberlo, el joven terminó subiéndose justo a la micro que conducía su papá por lo que fue pillado en medio de la travesura.

El video, compartido por el usuario de TikTok @elfantasmamado, muestra al joven con uniforme escolar sentado en el primer asiento de la máquina, revisando su celular, mientras su padre lo enfrenta con una mezcla de sorpresa y humor. “¿A dónde vai’? ¿A quién le pediste permiso?”, le pregunta el chofer mientras graba la escena. Luego, agrega entre risas: “Tan hue... Se viene de Pollito en fuga y se sube a la micro del papá, mira que soy hue...”.

“Cuando quieres ir sin permiso a alguna parte y de las 100 micros que hay, te subes a la de tu papá”, decía el pie de video.

En los comentarios, el padre del estudiante se tomó la situación con ligereza y explicó que se tomó la acción de su hijo como una humorada. “Al final solo son cosas de niño, yo me mandaba cag... más grandes”, escribió, agregando que no era la primera vez que sorprendía a su hijo. “Siempre lo pillo en sus estupideces”, comentó.

La publicación superó rápidamente las 100 mil reproducciones y generó cientos de comentarios, muchos de ellos empatizando con la situación y recordando anécdotas similares de su época escolar.

Ante algunas críticas por la forma en que se dirige a su hijo, el conductor fue enfático: “Hablo así porque quiero y puedo, no le veo lo malo. Al final cada quien hace con su vida lo que quiere. Si usted no habla así, lo felicito. Por mi parte, y como dijo Maná cuando eran rockeros, me vale todo”.

Entre bromas, reflexiones y nostalgia escolar, más de un usuario destacó el giro del destino. “Yo pienso que estas cosas es el destino, quizás lo salvaste de algo sin querer, por algo se encontraron”, escribió una seguidora.