“Dejé mi vida en el fondo”: Gissella Gallardo revela “el mayor error” en su relación con Mauricio Pinilla

En la lista de relaciones mediáticas se incluye a la pareja conformada por Gisella Gallardo y el exfutbolista Mauricio Gallardo.

Entre idas y vueltas, con una familia en común, ambos decidieron lo que consideraron la última oportunidad a su matrimonio. La panelista, en pleno debate sobre el empoderamiento y las parejas, recordó entonces su experiencia y no dudó en dar un consejo.

Gisella Gallardo reflexiona sobre su matrimonio con Mauricio Pinilla. Youtube Hay que decirlo

“Por favor como experiencia personal no dejen su vida de lado por nadie nunca, comentó la panelista. Recordó estar cursando la carrera de periodismo cuando ya andaba con el deportista. “Estaba en cuarto año de periodismo y dejé mi vida en el fondo por acompañar a Mauricio”.

La pareja, que inició en 2004, tuvo varias rupturas. Fue en 2022 cuando anunciaron el fin de su matrimonio.

La panelista contó su malestar. “Estaba muy arrepentida porque uno obviamente se posterga, y hay muchas mujeres que lo hacen por seguir el camino del marido, ser mamá, por favor no dejen sus sueño de lado y concéntrense en eso”.

El consejo de Gisella Gallardo

Si bien Gisella Gallardo pudo concretar sus metas profesionales hoy día y se admitió contenta con la actual etapa con su pareja, hizo una reflexión sobre su decisión de entonces.

“Creo que no, pude haber estado casada, en familia y todo también trabajando y haciendo mis cosas”, comentó. Al referirse a la carrera de Pinilla, un futbolista en constantes viajes, comparó su caso con la ex Yingo, Faloon Larraguibel, de quien debatieron en el programa.

“Ella también dejó de trabajar por acompañar a Jean Paul, y en en el minuto en el que se separaron, uno generalmente se queda con las manos vacías y hay que hacer lo que hizo Faloon, ponerse a trabajar en lo que sea” agregó.

Gisella recordó la petición de Pinilla para que dejara su carrera y vivieran juntos. “Después volví y la terminé, luego nos casamos y no me titulé porque tenía que estudiar un año y me daba lata, porque volví en 2017... me da pena, con 20 años es totalmente distinto, uno se arriesga, uno lo hace, hoy día le dijo a mis hijos que sean profesionales, que no dejen su carrera por nadie”.