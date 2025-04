“Insistía en que me bajara...”: Sergio Rojas relató la peculiar situación que vivió tras ser parado mientras manejaba

Una particular historia fue narrada por el periodista Sergio Rojas durante la semana en “Que te lo digo”, quien habría sido blanco de una treta para robarle su camioneta después de que alguien intentó “regalarle” una maquinaria.

“Se los voy a comentar porque no quiero que esto les pase, (esto sucedió) en San Bernardo”, partió Rojas. “Voy en el auto y de repente me baja el vidrio una persona, quien pensé me iba a saludar”, agregó.

El comunicador contó que el hombre aseguró ser italiano, “nos pusimos en una orilla. Se estaciona, yo me estaciono al lado de él, se baja y me dice que tiene una maquinaria que no puede llevarse de vuelta a Italia y quiere regalarla”.

La sospechosa historia del italiano

Sergio le consultó cuál era la maquinaria que quería regalar, y el sujeto le respondió que quería regalarle un taladro. “Me muestra facturas y me dice: ‘¿Por qué no se baja a ver lo que tengo acá?‘. Yo con el auto andando le digo que no me dedico a la construcción", continuó su relato.

“Él insistía en que me bajara a ver estos artículos que tenía en el maletero. Yo dije que si supuestamente tiene una máquina percutora, y además un generador eléctrico, ‘¿Dónde le cabe tanto a este hombre?‘“, cuestionó el periodista.

“No me calzaba el auto en el que andaba con el tipo de maquinaría. Él me insistía que me bajara, que me bajara, y no me bajé porque algo me decía que no lo hiciera”, añadió el periodista.

Sergio Rojas contó que se disculpó con el hombre que le intentó “regalar” herramientas para la construcción, y le contó que se dedica a las comunicaciones. El italiano se excusó y terminó yéndose.

Al subir este relato a sus redes sociales, la gente le comentó al periodista que los ladrones están utilizando este método para quitarle los autos a las personas.