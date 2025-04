Julio César Rodríguez sufrió insólito robo en plena sesión de fotos: “¿Los funo o no los funo?”

El animador de Contigo en la Mañana, Julio Cesar Rodríguez, fue víctima de un robo en pleno centro de Santiago este miércoles, mientras participaba en una sesión de fotos para una campaña publicitaria.

El hecho ocurrió cerca de las 14:30 horas, mientras Rodríguez grababa contenido para Juega en Línea junto a la influencer Carlyn Romero. “Estábamos haciendo unos trends de TikTok, yo tenía que bailar con la Carlyn y dejé mi teléfono en la mesa”, relató en su programa Podría ser Peor de Radio Bío Bío. “Entraron unos ladrones, que hicieron como que pidieron un café y todo. Estaban las cámaras y me robaron el teléfono”, contó, según consignó La Cuarta.

Lejos de molestarse, el comunicador intentó tomarse la situación con humor: “Si alguien manda fotos piluchas mías, no soy yo”, bromeó al aire. Sin embargo, también expresó su indignación y dudas sobre cómo actuar, especialmente considerando que cuenta con registros del delito. “Era una pareja, un hombre y una mujer. ¿Los funo o no los funo?”, preguntó abiertamente a sus auditores.

Rodríguez explicó que las cámaras del lugar captaron con claridad a los responsables. “Tengo la cara, tengo cuando toman el teléfono, se van y toman el ascensor. ¿Subo el video o no lo subo?”, se cuestionó. “Por un lado digo ‘bueno, qué tanto’, pero por otro, digo ‘van a seguir robando’. Me acobardo y me envalentono”, explicó.

El animador también reflexionó sobre la inseguridad que afecta a muchas personas en el país y lo difícil que es tomar acciones ante delitos de “menor importancia”. “Iba a llamar a carabineros, pero después dije ‘¿por un teléfono?‘, ‘¿un robo así?‘... cuando los carabineros deberían estar allá en Estación Central”, comentó al aire.