Las vacaciones de una reina: Emilia Dides desmiente cirugía estética y presume viaje con Sammis Reyes

Un descanso merecido vive una de las parejas que ha sorprendido este 2025, Emilia Dides y exjugador de la NFL, Sammis Reyes.

Después de varias semanas separados por compromisos en sus agendas, y dedicarse mensajes de añoranza, ambos pasan sus días en Estados Unidos donde no ha faltado la diversión y los mimos.

La Miss Chile, quien disfruta estos últimos meses de su reinado, compartió algunas postales en sus redes sociales, donde aprovechó de desmentir cirugías o retoques estéticos.

Emilia Dides disfruta vacaciones en Orlando. Instagram

“Orlando. Pd: No, no me operé”, expresó la reina de belleza mostrando un escote en plenas vacaciones. Los elogios entonces se sumaron en su perfil de Instagram.

“Quién fuera cemento...para sostener ese monumento...“, ”Qué guapas las chilenas”, “Qué hermosura de mujer”, “Pero es que tu no necesitas nada, diosa“, se leyó entre los comentarios.

Emiia Dides posó desde el icónico parque de diversiones de Disney en Orlando donde disfrutó cada atracción incluso aquellas con efectos de agua.

Pero no todo fue diversión, pues advirtió un incidente inesperado con su pie, aunque nada que le impidiera seguir disfrutando de sus días de descanso junto a su galán.

“Ayer terminé con un pie malo, mala elección de zapatillas. Pero, qué gran día. Me sentía una niña feliz, con mi niño lindo”, comentó junto a una foto con su pareja.

El reto de los pololos

Tanto Emilia Dides como Sammis Reyes comparten sus días de disfrute, sin dejar de cuidarse en plenas vacaciones. Así mostraron un típico desayuno americano con el que mantienen la dieta incluso en estos días.

“Este es mi desayuno y aquí viene...terreneitor” dijo la miss mostrando la abundante comida de su pololo con huevos, panceta, champiñones, panqueque de proteínas con plátano, frutas y muffing.

“¿Te va a caber todo eso. quiero ver que te comas todo”, le preguntó Emilia entre risas. En una publicación posterior mostró los platos totalmente vacíos y la frase “Jamás dudé”.