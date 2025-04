“Me han pateado todas las parejas”: La sorprendente confesión de Julio César Rodríguez sobre su vida sentimental

Un comentario de su co-animador Felipe Cárdenas en el programa “Seré WN?” fue seguido por una confesión de Julio César Rodríguez sobre su vida amorosa. Incluso el hombre ancla de Chilevisión terminó saliendo del estudio después de haberse sincerado.

La periodista de Canal 13, Pía Marcela Pérez, comentó que cree en el amor para toda la vida, pero para eso se necesita trabajar. “Aprende, Julio“, soltó Chelipe, y el aludido se defendió inmediatamente al decir: ”no todos hemos tenido la misma suerte”.

“Qué feo lo que está haciendo Felipe, tirarme algo que me duele. Me duele porque me tira como que he fracasado. Además, que todas las personas han terminado conmigo. A mí me han abandonado todas las mujeres”, añadió.

Tanto JC como Chelipe lo calificaron como “el animador más pateao de la televisión chilena”, y el periodista agregó que “tengo el récord. Si fueran 10 parejas, por ponerle un número, son 10 pateadas a 0. Me han pateado todas las parejas”.

La invitada le preguntó si tiene una autocrítica al respecto, y JC se rió y tímidamente dijo en tono de broma “nada, he tenido mala suerte. Me da una pena hablar de esto”.

Siguiendo la línea de la humorada, JC se despidió del estudio por la “pena” que le provocaba este tema. Posteriormente, volvió para despedir el programa con su característico humor.

La oferta millonaria que habría recibido Julio César Rodríguez

Puede que Julio César Rodríguez sí tenga mala suerte en el amor, pero donde es afortunado es en el ámbito laboral, ya que se rumorea que en Chilevisión estarían intentando todo para que él renueve contrato y no se vaya de la estación.

El contrato del animador de “Contigo en la mañana” y “Primer Plano” y todo indica que podría irse al canal de Vicuña Mackenna, con el fin de unirse a la animación con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

Pero, debido a la importancia de JC como rostro ancla de CHV, el canal habría puesto una atractiva oferta sobre la mesa, adelantando la renovación de su contrato y así evitar su eventual fuga a la competencia.

Así lo aseguró el medio El Filtrador, asegurando que sería el contrato “más alto” de la actualidad de la industria televisiva.

“Aunque detalles respecto a montos de dinero, beneficios y facilidades se mantienen bajo reserva, conocedores del asunto indican que la propuesta es tentadora, pues sería el contrato más alto entre los rostros de la televisión chilena", adelantaron.

Además, agregaron que “a raíz del interés de retener a Rodríguez, se le llamó a adelantar su renovación en marzo y este mes se le presentó una propuesta formal que ya estaría en manos del conductor de Contigo en la mañana, bajo revisión de sus abogados".