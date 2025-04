¿Primer Plano y Plan Perfecto se acaban?: conoce cuál será el futuro de los programas faranduleros de CHV

El pasado lunes 21 de abril, se dio a conocer que el reconocido productor ejecutivo de Chilevisión, Carlos Valencia, presentó su renuncia al canal y emigrará a Mega.

Sumado a esto, en las últimas horas ha sonado fuertemente el nombre de Julio César Rodríguez, a quien se le termina contrato a fines de 2025. Por consecuencia, Mega estaría interesado en sumar al cotizado animador, aunque desde CHV planean una tentadora oferta para lograr retener a su comunicador estrella.

Por lo anterior, con la salida de Valencia quedó la duda de qué pasaría con Primer Plano y Plan Perfecto, espacios en que el productor era la mente maestra.

¿Qué pasará con estos programas?

Afortunadamente para los amantes de la prensa rosa, la continuación de estos espacios estaría más que se segura en el canal.

Sin ir más lejos, mediante un comunicado interno, al cual tuvo acceso Página 7, la plana ejecutiva de CHV aclaró el panorama de ambos programas faranduleros.

De esta manera, aseguraron que ambos espacios seguirán desarrollándose sin problema, o sea, la salida de Carlos Valencia no afectaría en lo absoluto a los programas.

“A mí, oficialmente no me han dicho nada”

Además de lo anterior, una de las panelistas de Primer Plano y Plan Perfecto, la periodista Cecilia Gutiérrez, se refirió a esta situación mediante sus historias de Instagram.

“A mí oficialmente no me han dicho nada, pero sí sé que se juntaron con los equipos de Primer Plano y de Plan Perfecto y les dijeron que los programas siguen hasta fin de año, que no es real una información que salió“, aclaró la comunicadora de espectáculo.

También, la profesional de las comunicaciones aseguró que el mensaje de sus superiores fue “que se queden tranquilos porque los programas siguen independiente de que los jefes se vayan. Las personas pasan, los programas quedan”.