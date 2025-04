Agustina Cabañas revela detalles del contrato para hablar en ‘Primer Plano’: “Se están haciendo los locos, no me quieren pagar”

Fabricio Vasconcelos sigue en el centro del torbellino. Tanto el bailarín como la modelo trans Agustina Cabañas negaron un encuentro íntimo, tampoco hubo infidelidad a Mariela Román, una versión que panelistas de farándula cuestionaron.

PUBLICIDAD

La modelo estuvo en “Primer Plano” este 13 de abril, donde lejos de contar su verdad desató una tormenta. En un reciente contacto en “Que te lo digo” reveló los detalles de la entrevista por la cual habría convenido pago mediante un contrato.

“Yo firmé contrato con Conty, ella me llevó tres hojas de contrato antes de grabar la nota, y ahora se están haciendo los locos, que no me iban a pagar, que yo fui gratis, yo nunca fui gratis”. Luego pareció evadir el tema del programa asegurando que “lo resolverá con sus abogados”.

Agustina Cabañas rompe el silencio en Que te lo digo. Youtube

Poco después, la producción de Zona Latina confirmó la existencia de dicho contrato en el que habría mediado Constanza Ganem con quien protagonizó un momento tenso frente a las cámaras.

“Con motivo de la referida participación Chilevisión pagará la suma única y total de (suma borrada), previa entrega de boleta factura según corresponda”, leyó en pantalla el panelista Luis Sandoval.

Agustina Cabañas responde a Fran García-Huidobro

Sergio Rojas hizo un paréntesis para apuntar contra Fran García-Huidobro quien aseguró “barrió el piso con Agustina Cabañas, la trató de lo peor”, dijo al llamarla “pelafustana”.

“Me pregunto si le habrá dicho a su exmarido que su entrevista fue una porquería”, dijo en referencia a Julio César Rodríguez en Primer Plano.

PUBLICIDAD

Agustina Cabañas también disparó su artillería contra la presentadora de Mega. “La verdad no veo su programa, no vi bien el extracto que me enviaron y me halaga que se haya tomado un insulto tan vintage, muy pasada de moda, debería jubilarse pronto”.

El periodista Sergio Rojas, en otro momento el programa desclasificó la supuesta la existencia de una testigo clave que ya estaría siendo contactada por la producción de Zona Latina.

Se refirió asimismo a las especulaciones sobre el cambio de versión de la modelo Agustina en el programa Primer Plano donde negó el supuesto vínculo con el bailarín. “Pudiese haber recibido los 10 millones de pesos”.

“Tengo entendido que la producción ya está tomando contacto con una testigo clave que no hemos querido revelar en el caso de Fabricio Vasconcelos. Se habla de la firma en Temuco por parte de él y de Agustina, por separado evidentemente, de un acuerdo de confidencialidad ”, dijo el periodista.