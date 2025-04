Daniela Aránguiz opinó sobre la separación de Faloon Larraguibel: “Los hijos son una excusa que las mujeres ponemos para no separarnos”

Durante estos últimos días, Faloon Larraguibel ha entregado más detalles sobre su vida personal después de mudarse a un nuevo hogar y confirmar que interpondrá una demanda por pensión alimenticia en contra del padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.

Este tema fue tratado en “Sígueme”, en donde comentaron la salida de la finalista de “Palabra de honor” del departamento que compartió con su expareja, quien perpetuó un acto de violencia doméstica en su contra.

Daniela Aránguiz pidió la palabra y entregó su opinión con respecto a la separación de la exchica “Yingo”. “Yo creo que los hijos son una excusa que las mujeres ponemos para no separarnos”, partió comentando.

“Yo creo que un hijo no te retiene, ni tampoco afirma una relación o uno no hace cosas por los hijos. Yo creo que esa es una excusa de las mujeres cuando no se atreven a soltar la dependencia que un hombre puede causarte”, continuó.

El argumento de Daniela Aránguiz

Al continuar con su punto, Daniela dijo que “al final uno sabe que a los hijos le está haciendo daño, pero no quiere soltar esa relación. Y normaliza todo: los agarrones de los brazos, los empujones, los gritos. Empieza a normalizar y a culparse a ella misma. Entonces como no se atreven a soltar, le echan la culpa a los hijos”.

“Lo mejor que le podemos decir a nuestro entorno es que ‘no me separo por mis hijos.’ Yo creo que cuando las mujeres decimos eso, le estamos haciendo un daño terrible”, aseguró Aránguiz, quien señaló que los hijos pueden sentirse culpables a futuro de la violencia que sufrió la madre.

“Entonces, al final tú por no ser valiente y soltar algo que te está haciendo daño y tener a tus hijos de excusa, les está haciendo un daño gigante que después cuando son adultos (te lo van a mencionar)”, cerró la panelista.

Vale mencionar que, antes de que se hiciera público este delicado episodio de violencia que vivió Faloon el 8 de marzo de 2024, ella realizó un comunicado en sus redes sociales para hablar sobre los motivos de su separación con Pineda.

“He pasado por una serie de episodios muy duros con falta de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc.. Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas”, escribió en febrero de 2023.