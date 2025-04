De Barticciotto a Mateucci: El origen del odio parido entre Daniela Aránguiz y Antonella Ríos

Captura: Only Fama y Que te lo digo

Hasta hace un tiempo atrás, la archirrival de Daniela Aránguiz era Anita Alvarado. Después, Daniella Campos. Pero, a quien tiene entre ceja y ceja ahora es a Antonella Ríos, la panelista del programa Que te lo digo.

El último dardo de grueso calibre que le lanzó, fue sacarle en cara la venta de contenido erótico.

“Me dijo, exhibicionista, pero le quiero decir a la señora Antonella que mi periquita no está en todos los chats de hombres, como la tuya sí”. Además, le recomendó que se hiciera “un blanqueamiento íntimo”, ironizó en Sígueme.

El día anterior, Antonella aseguró que Aránguiz se había hecho la linda con un cotizado doctor del sector oriente, cuando estaba casada con Jorge Valdivia. Esto, luego que Daniela la acusara de pagar servicios estéticos con “sexo”.

Pero, de dónde viene esta picante pelea entre las panelistas de farándula.

Antonella Ríos: La nueva enemiga de Aránguiz

Todo se remonta cuando se dio a conocer que Antonella y el exfutbolista Marcelo Barticciotto tuvieron un affaire. Situación que se descubrió en la prensa policial, luego que sufrieran un abordazo en Ñuñoa.

De ahí comenzó la pesadilla para Ríos, porque después otras malas lenguas aseguraron que Aránguiz tuvo un affaire con Barticcioto y comenzaron los dimes y diretes entre ambas panelistas.

“Le voy a decir a esta señora...a esta adulta mayor. Yo jamás la he descalificado. Cuando Barticcioto le hizo lo que le hizo, la defendí. Yo no lanzo la primera piedra, pero cuando a mi me atacan siempre voy a responder”, arremetió Aránguiz.

Ahora, la última rabieta de la panelista de Sígueme fue porque Antonella contó que Luis Mateucci se había quedado en la casa de Aránguiz y por eso se retrasó en llegar a un viaje que realizaron a Talca.

“Ella afirmó que a Luis lo fueron a buscar a mi casa y eso es mentira, no existe. Entonces, si ella va a hablar de mí, que se aguante porque también voy a hablar de ella”, sentenció la exde Jorge Valdivia.