“Está muy pasada de moda”: Agustina Cabañas le respondió con todo a Francisca García-Huidobro tras crítica a su aparición en “Primer Plano”

Captura: Primer Plano y Only Fama

Una conmoción causó la aparición de la supuesta amante de Fabricio Vasconcelos, la modelo Agustina Cabañas, en “Primer Plano”. Ella se sentó desde Temuco, en donde negó todo lo que antes había afirmado, se paró en numerosas ocasiones y hasta pidió que sacaran a la panelista y periodista Conty Ganem del estudio.

La exanimadora de dicho estelar, Francisca García-Huidobro, quien actualmente está a la cabeza de “Only Fama”, se refirió al episodio que sucedió este pasado domingo por la noche en su podcast “Di la verdad Rosa”.

“La mismísima cabra les mandó a guardar la alfombra, los sillones, los vasos, el switch. No dijo nada, cobró y no dijo nada. Es más, dijo que no quería hablar del tema”, comentó.

Al tratar la petición de que se fuera Conty del estudio, la “Dama de hierro” dijo “esto ya parece la cueca en pelota. Aparece cualquier pelafustana, con todo respeto, y chasquea los dedos para sacar a un panelista de un estudio de televisión (...) Al final, ¿qué consiguió ella? Una fama muy efímera, no sé si una buena fama“.

García-Huidobro entregó dos teorías sobre lo que sucedió en el estelar de Chilevisión. “Uno, la tipa es más viva que todos nosotros porque ‘Primer Plano’ paga bien (...) quería esto, hacerse famosa a toda costa. Lo segundo, es que se quedó callada porque la llamaron los abogados de Fabricio y le pagaron o la amenazaron”.

La respuesta de Agustina Cabañas

La modelo Agustina Cabañas estuvo de invitada en el programa “Que te lo digo”, en donde fue consultada sobre los dichos de la “Dama de hierro” sobre ella. “Me halaga que se haya tomado el tiempo de buscar un insulto tan vintage para referirse a mí”, partió.

“Está muy pasada de moda, debería jubilarse pronto porque... Yo creo que el programa lo hizo curada porque tiene fama de hacer todo con una copita en la mano. Entonces, lo hizo curada o el botox se le fue a las neuronas”, lanzó.