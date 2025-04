Karen Doggenweiler reacciona a posible llegada de Julio César Rodríguez a matinal de Mega: “Sería bien entretenido”.

Julio César Rodríguez es considerado de los rostros más icónicos de la televisión, además de los conductores mejor pagados en la historia.

PUBLICIDAD

Su nombre ha estado en el ojo del torbellino en los últimos días en medio de un posible giro en su carrera profesional. En vísperas del vencimiento de su contrato con Chilevisión es fuertemente voceado como la nueva figura del matinal Mucho Gusto de Mega.

La presentadora Karen Doggenweiler fue consultada sobre la posibilidad de compartir el programa con el popular JC además de su compañero José Antonio Neme con quien ha hecho una dupla elogiada por la audiencia.

Karen Doggenweiler reacciona a posible llegada de Julio César Rodríguez a Mega. Youtube

La primera reacción fue de sorpresa para luego elogiar al conductor. “¿Qué me parece Julio César o qué me parece su llegada? Las dos cosas me parece geniales. Es un querido amigo, nos llevamos muy bien".

Luego celebró la dupla que ha formado con José Antonio Neme en el podcast “Por Qué Tenía Que Decirlo” que ha tenido gran receptividad. “Empezó hace poquito y está ahí encumbrándose en el ranking... yo creo que sería bien entretenido”, agregó sobre el posible trío en TV.

“Me sentiría como Cecilia Bolocco”

“¿Te ves animando con José y Julio César?“, consultó el reportero de QTLD, a lo que Karen Doggenweiler respondió con humor. ”Me sentiría como Cecilia Bolocco, disfrutaría ahí con Jose el rol de Cecilia, sería entretenido, ahora, hay que ver los canales, nosotros somos ahí quienes tenemos que jugar".

La presentadora, quien ya fue confirmada para animar el Festiva Viña del Mar 2026, insistió en que “sería genial” la llegada de JC a Mega, aunque expresó cautela. “Un buena idea, hay que ver si los ejecutivos se concreta o no y lo que decida finalmente Julio”.

El presentador de “Contigo en la mañana” desmintió algún cambio de canal, al menos hasta diciembre, mes en el que vencerá su actual contrato. “Con Chilevisión estoy en un proceso de renovación”, citó La Cuarta.