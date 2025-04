“La veo un poco más definitiva”: L-Gante confirmó la ruptura amorosa con Wanda Nara

Recientemente, en el programa Mujeres Argentinas del canal trasandino El Trece, el joven cantante de cumbia urbana, L-Gante, confirmó la ruptura definitiva con la modelo y artista Wanda Nara.

En ese sentido, el músico argentino confesó que la relación amorosa terminó hace algunos días. Incluso, la expareja pisó territorio chileno el pasado 5 de abril, en un evento de la vendimia.

Tal como aseguró Elian Valenzuela –nombre de pila–, luego de haber terminado, no ha tenido contacto con la también empresaria, de 38 años. Eso sí, reconoció que la contactó por algo específico, relacionado a la salud del artista.

En esta línea, señaló que “lo único que hablamos es que antes de ayer le pedí unas pastillas que tiene mías para dormir, para descansar bien, y después no hablamos más”.

Además, afirmó que la decisión de terminar fue conversada y que ya no sigue enamorado. “Yo me siento tranquilo y es una decisión de parte de los dos. No nos lamentamos”, aseveró.

Aunque la llama del amor se apagó, el cantante valoró enormemente el apoyo que le dio Wanda por su problema de salud. “Se lo voy a agradecer siempre. Para decir cosas malas no tengo. Y si hubiera no las diría”, dijo.

La razón del término de la relación

Si bien el cantante no dio mayores detalles acerca de los motivos de la ruptura con Wanda Nara, aseguró que fue una decisión que tomaron ambos. Tal como reconoció, al hacer público el quiebre, quería ser transparente y evitar especulaciones.

“Me tomé el tiempo y el espacio en las redes para anunciarlo, porque si no la gente iba a pensar que seguíamos juntos y nos iban a enganchar en otras cosas y quizá quedábamos mal los dos”, sostuvo.

A pesar de que L-Gante confesó que el cariño sigue existiendo, aclaró que esta vez cree que esto es de manera definitiva. “Amor siempre va a quedar un poco pero a esta ruptura la veo un poco más definitiva de parte de los dos”, finalizó.