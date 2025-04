“Me habría gustado ser actor porno”: José Antonio Neme revela su mayor fantasía y asegura ser “super desinhibido”

En una entrevista sin tapujos con La Cuarta, el conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, volvió a demostrar que no le teme a la polémica ni a hablar desde la honestidad brutal. En la conversación, abordó su presente profesional, sus sueños frustrados y, como era de esperarse, no faltó una cuota de humor y provocación al asegurar que le hubiera gustado ingresar a la industria del porno.

El periodista de Mega no tuvo problema en hablar de sus fantasías y lo que le habría gustado ser si no se hubiese dedicado a las comunicaciones. Sobre sus opciones de vida fuera del periodismo, reveló que le habría gustado poner un negocio propio dedicado a la joyería con una amiga, o incluso haber estudiado Ciencias Políticas después de titularse.

También fantaseó con el mundo de la actuación. “Si no hubiera sido periodista, me habría gustado ser actor”, comentó. “Alguna vez pensé en estudiar Ciencias políticas, después de recibirme de periodista, y finalmente encontré un trabajo y pospuse ese proyecto y nunca lo retomé”, contó a La Cuarta.

Pero la revelación más inesperada vino luego, cuando el comunicador confesó que le hubiera gustado atreverse en el mundo del cine para adultos. “Me habría gustado ser actor porno. Soy súper desinhibido”, afirmó sin tapujos, sin embargo, reconoció que es probable que tenga una ”visión media ideal del mercado del porno”.

“Yo creo que es un poquito más duro de lo que uno se imagina, porque no sé si pagan tan bien, no sé si es todo tan ideal, sexual y sexy, porque son jornadas larguísimas, los actores porno a veces son adictos a una serie de sustancias, jajaja, o sea, tampoco tienen una vida (ideal)... Yo lo digo desde la estupidez y la fantasía” , sostuvo.

¿Se sumaría a Arsmate u Onlyfans?

La conversación dio pie a que el periodista se refiriera a la posibilidad de que Neme se sumara a plataformas como OnlyFans o Arsmate, donde cada vez más figuras públicas incursionan en la creación de contenido adulto desde la privacidad del hogar. Ante esta posibilidad, el periodista fue enfático: “Hoy uno con un teléfono también puede ser actor porno, con estas páginas de Arsmate u OnlyFans no es necesario salir de tu casa para generar contenido... ¡A esta edad no me metería a esas plataformas! No, qué patético, ya pasó la vieja”, dijo, fiel a su estilo.

Neme habla de su casi llegada a CHV

En un tono más reflexivo, Neme también se refirió a su presente en Mucho Gusto y a los momentos de incertidumbre que vivió a comienzos de año, cuando estuvo cerca de dejar Mega para sumarse a Chilevisión. “En mi casi salida a CHV me sentí reafirmado, obviamente: si te vas, y la gente no quiere que te vayas, y se produce un giro… eso te entrega seguridad, alegría y uno siente gratificación” , relató. Agregó además que, aunque el proceso fue complejo y no del todo positivo, logró “surfearlo” con dignidad.

Pese a su buen presente laboral y a que tiene contrato con Mega hasta 2029, Neme no está seguro si se ve en el matinal por tanto tiempo. “No sé si me veo tres años más en el matinal... Ahora estoy haciendo algo más de nicho con Julio (‘Por qué tenía que decirlo’)... Pero tengo que darle una vuelta”, reflexionó, dejando la puerta abierta a nuevos rumbos.