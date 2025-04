“Me sentí un poco imbécil después”: José Antonio Neme confesó haber hecho una pateleta tras no ser mandado al Vaticano a cubrir la muerte del Papa

Un evento histórico sucedió esta semana después de que el Papa Francisco falleciera a los 88 años de edad. Los canales mandaron a sus periodistas a cubrir la noticia al Vaticano, pero uno de ellos quedó con los crespos hechos y no lo mandaron a Europa.

PUBLICIDAD

Esto fue dado a conocer en el podcast de Julio César Rodríguez con José Antonio Neme, titulado como “Por Qué Tenía Que Decirlo”, en donde el primero le dijo a su colega de Mega que asumía que el programa tendría que hacerse telemáticamente.

“Yo pensé que hoy día no contaba contigo para el programa porque pensé que tu casa televisiva, a la cual no me voy a referir, te iba a mandar a Roma”, le comentó JC a su compañero con una lúdica alusión a Mega a la cual se rumoreó que llegará en 2026.

Rodríguez continuó diciendo que se imaginaba a “José Antonio corriendo por el Vaticano, despachando para Chile (...) Yo dije que iban a romper el chanchito y te iban a mandar a Roma. Te veía en el cónclave, te vi haciendo tu maleta a Roma por dos semanas”. A lo que respondió Neme, “yo grité humo blanco”.

La pataleta de Neme

“Mírame a los ojos José Antonio, tú no me puedes mentir, ganas no te faltaron”, lo interpeló Julio César, y Neme no le quedó de otra que confirmar lo que estaba diciendo su compañero.

“Sí po’, es verdad, y me mandé mi pataleta, debo decir. ¡Puta que me conoces bien, Julio! Hemos trabajado juntos poco, pero ya me conoces. Sí, me mandé una pataleta, lloré. ¡Te juro que sí! ¡Te juro por Diosito que me está mirando y el Papa Francisco que estaba en los cielos! Me dio rabia“, dijo entre risas y admitió haber estado ”de muerte".

Entrando en detalles sobre el berrinche que realizó en Mega, él dijo que “hice una pataleta brutal. Entré a la pauta, hice ver mi molestia (...) pero bueno, una pataleta periodística, como la hemos tenido todos. Me sentí un poco imbécil después. Salí un idiota, pero nada“.

PUBLICIDAD

Había un factor que atraía a José Antonio sobre la cobertura de la muerte del papa. “Pero es que igual un homosexual declarado, y absolutamente enamorado y apasionado por los hombres, es como provocador que vaya a cubrir una cosa como esa. Los tiempos están para eso, imagínate, un tipo, un maricón (sic), en plena plaza de San Pedro cubriendo un cónclave, eso no se ha visto jamás, no es un usual”, afirmó.