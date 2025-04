“Ya lo hice, fui a tribunales y pagué”: Pamela Díaz aseguró que no le volvería a pedir disculpas a Alejandra Álvarez tras filtrar fotos íntimas

La noche de este viernes, Alejandra Álvarez volverá a la televisión tras años de estar alejada de las pantallas. Ella recordará el episodio de “pornografía de venganza” del cual fue víctima después de que Pamela Díaz filtrara fotos íntimas de ella sin su consentimiento en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Vuelvo para hablar de la violencia de género de la cual fui víctima”, señaló la expanelista de farándula en el adelanto del capítulo de esta noche de “Only Fama”.

Un día antes de la transmisión de este episodio, Pamela Díaz fue consultada sobre sus acciones y recordó lo sucedido. “Ella me llevó a un juicio, donde yo lo perdí y le tuve que pagar un millón doscientos a una institución”, comentó a Página 7.

“Fue algo que obviamente no volvería a hacer, pero fue mi forma de decir que nadie se mete con mis hijos. ¿Por qué yo tenía que aceptar que ella diga que mi hija tenía que ir a un colegio católico. Ella la nombró con su nombre y apellido, cuando la Trini tenía 4 años“, explicó.

“El objetivo era defenderme de muchas personas que a mí me atacaban, y en ese momento te alentaban a responder con algo más feo”, se excusó.

“Ahora, no tengo un mea culpa, ya lo hice”

Al ser consultada si es que tiene un mea culpa después de haber realizado “pornografía de venganza”, Díaz respondió que “no puedo decir ahora que yo no fui, porque yo fui la responsable y todos mis actos tienen consecuencias. Ahora, no tengo un mea culpa, ya lo hice y ya por algo fui a juicio. No tengo nada que decirle, porque no por esto ella me cae bien”.

Si es que le pediría disculpas ahora a Alejandra, ella dijo que le pediría disculpas, porque ya fui a tribunales y ya le pagué todo lo que corresponde“, continuó.

PUBLICIDAD

“No fue una condena, yo creo que las leyes son súper básicas para que hoy día puedas mostrar un video y no pase nada”, añadió en alusión a lo vivido por Fabricio Vasconcelos.

Si es que Alejandra Álvarez pueda decir algo que la pueda perjudicar, Díaz lo descartó al decir que “yo tengo la verdad absoluta y ella no la tiene, eso es mentira. Ella no tiene idea de muchas cosas que pasaron”.

“Hoy día está en un programa lucrando, como lucró hace 18 años”

Pamela Díaz también opinó sobre la participación que tendrá en “Only Fama”, y señaló que “yo no hablé nunca del tema porque me parecía que si ella no va a hablar, yo no tengo por qué reflotar el tema. O sea, si fue hace 18 años y, por supuesto, a ella obvio le dolió y le molestó, yo no podría sentarme en un programa”.

“Hoy día está en un programa lucrando, como lucró (...) Hace 18 años ella fue a un programa de televisión. Si te molestara tanto la exposición de las fotos y un dossier de fotos que mostró ‘Primer Plano’, porque de eso no me voy a olvidar porque ‘Primer Plano’ mostró muchas más fotos de las que a mí me pasaron una vez que las mostré“.

“Entonces, si ella de verdad estaba tan dolida o tan mal, tú no te vas a sentar a un programa con esa exposición (...) quiere decir que no le afecta hoy en día”, cerró Pamela Díaz.

¿Qué es la pornografía de venganza?

La organización sin fines de lucros de Estados Unidos, RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network), que se dedica a ofrecer apoyo a víctimas de violencia sexual entrega una definición de lo que es pornografía de venganza.

Esto lo hace en un artículo en donde se detallan los diferentes tipos de abuso sexual que facilita la tecnología. La “pornografía de venganza” es definida como compartir fotos o vídeos íntimos sin el consentimiento del sujeto, con frecuencia para vengarse o chantajear. A pesar del término, no es pornografía, sino que es abuso.

La institución hace el reparo que no es pornografía, ya que ésta es hecha por adultos informados que deciden legalmente participar en la creación y distribución de contenido sexual consensuado.