“¡Conmigo no te metas!“: Francisca García-Huidobro le envío una directa advertencia a Antonella Ríos tras comentario en “Que te lo digo”

Hace unas semanas, la animadora Francisca García-Huidobro se fue en contra del tiktoker, Danilo 21, tras erróneamente señalar que fue la fuente de un cahuín sobre ella y Daniela Aránguiz en “Only Fama”. Al momento de cuestionar al influencer, ella dijo que “es bastante indeterminado todo en él“.

PUBLICIDAD

Esta frase fue tomada por Danilo al momento de responderle, y comentó que “lo que me parece bastante feo que tú, como una persona que la gente tenía como referente en la comunidad, digas que yo soy una persona ambigua o hablas de mi sexualidad (...) Me pareció muy bajo que te metieras con eso”.

Este tema fue tratado en “Que te lo digo”, en donde Antonella Ríos demostró su sorpresa por este comentario de parte de Francisca. “¡Qué raro eso!“, comentó la actriz y contextualizó que ella siempre tuvo la bandera de lucha de que ”hasta que no nos podamos casar todos, yo no me caso".

La advertencia de Francisca García-Huidobro

La Dama de Hierro quedó con la bala pasada después de la extrañeza que manifestó Antonella, por lo que decidió responderle en un tono amenazante, y decirle que no se iba a salvar de su dardo en este último capítulo de “Only Fama”.

Ella partió explicando que sí sabía por qué Danilo 21 estaba en el canal y que hubo “todo un tema porque dije que era ambiguo. Antonella Ríos dice ‘qué raro, la Fran que siempre ha sido tan apoyadora de las minorías sexuales’...”.

“Antonella, mírame, pero mírame bien”, le dijo mirando a la cámara. “Sí, soy yo, la misma, la que marchaba cuando se marchaba gratis. No te controlaban marcas para subirte a los camiones con cintilla en el pelo, no, cuando era gratis marchar”, agregó.

“Cuando mi hijo tenía 4 años, ahí estaba yo marchando. Yo fui a Canadá a traer una campaña que se llamaba, ‘Yo no me caso hasta que todos puedan’. Y mucha gente de la tele me pescó y usó su chapita. Soy la misma persona, así que no sé qué te llama la atención”, continuó.

PUBLICIDAD

“Al parecer, ¿quieres armar un cahuín o estás buscando mocha? Porque con la Daniela (Aránguiz)... conmigo no te metas, Antonella Ríos. ¡Conmigo no te metas!“, amenazó.

“Eso no más te digo. Ni muchísimo menos con un tema que tiene que ver y que es muy sensible y cercano para mí, que es la comunidad LGTB (...) Así que conmigo Antonellita, no”, cerró.