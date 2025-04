Kel Calderón rompió el silencio y recordó el intento de parricidio que sufrió su padre a manos de su hermano menor

Este viernes, Kel Calderón rompió el silencio. La influencer fue a “Podemos Hablar” a hablar de todo, incluso el episodio cuando su hermano menor, Hernán “Nano” Calderón, apuñaló a su padre en agosto de 2020.

PUBLICIDAD

La animadora Diana Bolocco partió preguntándole cuál fue su reacción inicial tras enterarse que su padre fue víctima de un parricidio frustrado a manos de Nano. “Fue muy sorprendente para mí, fue muy doloroso para mí. Fue impactante”, comenzó.

“Uno siempre dice que conoce, más o menos, las cosas que son capaces las personas, pero esto se salía de la escala absolutamente. Fue chocante, me costó entender de lo que estábamos hablando”, añadió.

Si es que no esperaba que su hermano fuera capaz de agredir a su padre, Kel contextualizó que “yo con él no tengo relación hace 12 años y siento ya no conozco la persona que es”.

“No tengo idea lo que le gusta, que no le gusta, su personalidad, qué le gusta comer. Es difícil responder si esperaba o no que pasara algo así. Pero, yo siempre fui crítica de ciertas cosas y no imaginé a lo que esto podía escalar, pero me sorprendió, siendo que no era algo que me pareciera increíble”, admitió.

“¿Tú nunca lo habías visto en una actitud violenta?“, preguntó Diana, y la abogada afirmó que nunca lo ha presenciado, mas sí tenía una idea de lo que se comentaba.

“Mi primera reacción fue protegerlo”

Volviendo a esa jornada de 2020, Calderón reconoció ser una hija sobre protectora de sus padres. “Mi primera reacción fue protegerlo, tratar de estar con él, ver cómo enfrentamos esta situación (...) En mi mente era mamá, papá y yo cómo afrontamos esta situación”, confesó Kel.

PUBLICIDAD

Con el paso de las horas, ella logró entender que esa no iba a ser la dínamica, sino que se formarían bandos: Kel con su padre, y Raquel con su hermano. La abogada se dio cuenta después de notar que su madre no le contestaba las llamadas.

“Mi primera reacción fue llamar a mi mamá y no me contestó. No pude comunicarme con ella, así que fui a hablar con mi papá a la clínica. Al día siguiente (...) otras personas me dijeron que ella estaba viendo qué hacer con Hernán. Lo normal era que ya me hubiese comunicado con ella, y entendí que era distinta la manera de armar el escenario”.

Esto lo complementó diciendo que “entendiendo que una mamá puede tener el instinto de proteger a un hijo independiente de lo que haga, no lo comparto. Sí me pasó que yo sentí que yo también me merecía tener una mamá en ese minuto”.

“Era algo que nos estaba pasando a todos en la familia. En ese minuto yo era partner de mi mamá, grabábamos todo el día juntas, íbamos de viaje, éramos súper compinches. Yo no me di cuenta del último día que iba a conversar con mi mamá”, añadió.

“Después que esto pasó, no nos contactamos más. Fue heavy, fue doloroso, fue chocante. Me hizo tener harta rabia porque sentía porque, a pesar de que estás protegiendo un hijo, que me merecía una conversación, una explicación (...) Por proteger a su hijo, ella quería mantenerme lejos porque probablemente sabía cuál iba a ser mi postura”, afirmó Kel Calderón.

Finalmente, la abogada confesó que no ha conversado con su madre sobre el tema. Esto debido a que recién están volviendo a retomar contacto, y admitió que esto tomará tiempo de sanar. En la misma línea, Kel lo ve muy necesario.