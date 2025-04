Kel Calderón rompió en lágrimas al recordar la partida de su abuela Eliana: Reveló que su madre impidió que se despidiera

Kel Calderón dijo que nunca había llorado en la televisión hasta ahora. La abogada se sinceró sobre un sensible momento que tiene que ver con la muerte de su abuela materna, Eliana de la Fuente Honorato, quien partió en mayo de 2021.

La partida de su abuela llegó en un momento en que estaba peleada con su madre Raquel Argandoña, y tuvo la fortuna de pasar Navidad con ella cuando tampoco estaba hablando con su padre Hernán Calderón.

“Mi abuela para mí fue mi mejor compañera del planeta, sobre todo en ese momento. Ella me blindó mucho a mí. Tengo los mejores recuerdos. Traté de aprovecharla al máximo”, partió comentando.

“Siempre me voy a acordar (...) Hubo una Navidad que no sabía muy bien con quién la iba a pasar porque estaba peleada con todo el mundo. Yo sabía que mi abuela lo iba a pasar con mi mamá, porque siempre hacen una cena grande, y me llama que quería pasar Navidad conmigo, cenar conmigo e ir a mi casa”, contó.

“Fue su última Navidad y la pasó conmigo. Fue muy triste y bonito a la vez. Es triste quedarse sola en esa cancha, no haría las cosas diferentes (...) Las lloré todas, era muy penoso no saber con quién iba a pasar Navidad, aunque sé que le pasa a mucha gente”.

“Por mucho tiempo no me gustaba celebrar Navidad ni Año Nuevo (...) Fue bonito dentro de lo triste, no puedo quejarme porque qué premio más grande que tu abuela pase su última Navidad contigo“, dijo emocionada.

“Nos quedamos hasta las 3 de la mañana copuchando. Son muy bonitos recuerdos. Cuando partió fue de las pérdidas más dolorosas que he tenido”, añadió.

La partida de su abuela

Al hablar sobre la partida de su abuela, Kel partió contando que “ella se enferma muy rápidamente, de un día para otro y la llevan a la clínica un día. Yo quería ir, pero obviamente entre tanto conflicto familiar, había que coordinar un poco las idas para no toparme con mi hermano”.

“En ese minuto yo llamé para preguntar y me dijeron que no, que estaba bien. Que si se agravaba en algún minuto me iban a avisar. Me entero por una prima que me dice ‘¿por qué no estás acá? (...) Estoy acá porque nos dijeron que nos viniéramos a despedir’. Y yo no entendía, porque hace cinco minutos me habían dicho que estaba bien”, comentó.

“Yo no alcancé a llegar, no pude llegar a despedirme de ella. Después pasó que supe que la decisión de no avisarme había sido porque mi mamá quería que mi hermano sí se despidiera y no quería que nos encontráramos en la clínica. Yo obviamente fui a la clínica, pero ella ya no estaba”, dijo entre lágrimas con la voz quebrada.

Con respecto a la decisión de su madre, Kel Calderón dijo que “sé que no es algo que vino de la maldad, y hasta entiendo que para ella debe haber sido terrible tener que tomar esa decisión como ‘¿a quién llamo?‘. Y me imagino que sería terrible para el otro lado si hubiera sido al revés (...) Son muchas las decisiones que tuvo que tomar entre la espada y la pared”.

“Pero sí fue algo que me marcó, que me marcó para siempre, yo creo. El hecho de no haber estado cuando ella partió”, concluyó Kel.