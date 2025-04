“La soberbia no nos lleva a ninguna parte”: Sergio Rojas se lanza contra Pamela Díaz por escándalo con Alejandra Álvarez

El regreso de Alejandra Álvarez a la televisión revivió la vieja controversia con Pamela Díaz, quien hace 18 años llevó a cabo la llamada “pornografía de la venganza”, filtrando fotos íntimas de la presentadora.

“La Fiera” sin embargo no pareció arrepentida del escándalo, y en su reciente declaraciones dejó en claro que la pelea se dio en tribunales y “ya pagué todo lo que corresponde”.

Lejos de un tono conciliatorio, la panelista de Hay que decirlo justificó su accionar en los comentarios que realizó Álvarez sobre la educación de su hija Trinidad.

Sergio Rojas desde el panel de “Que te lo digo”, sacó su artillería una vez más contra la ex Tierra Brava y criticó su actitud.

“Aprende Pamela, lo mismo que los actores, la soberbia no nos lleva a ninguna parte, anótalo, escríbelo en el cuaderno de caligrafía, a verdad que no sabe escribir; entonces, dile a a inteligencia artificial: no ser soberbia”.

El periodista de Zona Latina se admitió indignado por las declaraciones de La Fiera. “¿Me van a creer que la Pamela Diaz después de haberle cagado la vida a Alejandra Álvarez, exhibiéndola desnuda, quebrantando su espíritu y su integridad física y emocional, a más de 20 años aún no se arrepiente y dice jamás le pediría perdón".

“Ella lo pasó muy mal”

Los panelista de “QTLD” recordaron el impacto de aquel escándalo contra Alejandra Álvarez quien ahora regresa a la tv.

“Ella lo pasó muy mal, estuvo con depresión, con tratamiento psicológico y Pamela hoy día como que le da, incluso se ríe, eso como que o hay muy malula o no logra reconocer un mea culpa, un error” , comentó Luis Sandoval.

Sergio Rojas destacó el daño también sufrido por los familiares de Alejandra Álvarez, sobre todo su madre, quien murió hace un mes. “Se fue a la tumba con ese dolor”, destacó el periodista.