Acusó extorsión: Kel Calderón reveló que no habló con su papá por 8 meses tras cambio de la figura legal en contra de su hermano

La influencer Kel Calderón volvió a la televisión después de años alejada de las pantallas. Ella habló de todo, y se refirió al delicado episodio que vivió su familia después de que su hermano Nano Calderón apuñaló a su padre Hernán.

Al momento de recordar este caso, la abogada reveló una desconocida pelea que tuvo con su padre, por la cual no habló con él durante 8 meses. Esto sucedió después de que Hernán cambió la figura legal en contra de su hijo.

“Él fue presionado desde el minuto uno por mi mamá, pero también por un equipo de abogados. Hubo un montón de presiones que él ya estaba sufriendo, porque, como partí diciendo que él idolatra a mi hermano. Entonces, para él ya era terrible lo que estaba pasando y si a todo eso tú le tirabas encima el ‘es que eres un mal padre, cómo eres capaz de hacer esto, yo no habría dicho nada’”, añadió.

“Fui conocedora de muchas cosas que se hicieron para que mi papá cambiara la figura legal de esta acusación, con lo que yo no estaba de acuerdo. Yo era la idea de continuar con la idea hasta el final, no por un odio hacia mi hermano, sino que me parece que parte del amor que uno puede tenerle a otra persona es enseñar que uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno hace”.

La pelea de Kel con su padre

La abogada recalcó que esto sucedió después de las presiones, por ser “corazón de abuelita” le afectaba imaginarse el lugar que estaba su hijo, quien cumplió la medida de prisión preventiva en Santiago 1.

Con respecto a las presiones, Kel detalló que le pedían que “bajaran la figura legal a algo menos grave para que arriesgara una sanción menor. Efectivamente, al final ganaron desde mi punto de vista”. El abogado bajó la figura legal de parricidio frustrado a delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.

“Hubo llamadas que fueron conocidas públicamente, por eso lo sé. Se conocieron audios de llamadas que se le hicieron a él diciendo ‘si tú bajas la figura legal, nosotros bajamos lo que tenemos contra ti o lo que queremos hacer contra ti’. Esa es la definición de extorsión”, contó.

Sin embargo, Kel cree que más que las presiones, pesó el amor que le tiene a su hijo menor. “A los días se le pasó la rabia inicial, y obviamente entró a jugar el sentimiento de papá”, añadió.

Debido a este cambio de parecer de su padre, la influencer terminó peleando con su papá. “Yo estuve ocho meses sin hablar con mi papá después de eso. Tuvimos una discusión muy grande después de este cambio de lado, por así decirlo, y decide defender a Hernancito“.

“Peleamos (...) todos tenemos un carácter heavy, discutimos feo por teléfono. Bueno, él tomó su decisión. Le dije que si eso iban a hacer, yo prefería a restarme de todo, que mi manera de ver en ese momento, y hasta el día de hoy, no era la forma de solucionar las cosas”, cerró.