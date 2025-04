Agustina Cabañas reacciona tras difusión de video de agresión en Temuco: “Los haters que soporten”

Hasta hace apenas unas semanas, el nombre de Agustina Cabañas era totalmente desconocido en la farándula. La modelo ahora centra la atención tras su supuesto vínculo con el bailarín Fabricio Vasconcelos.

PUBLICIDAD

Este fin de semana, la modelo habría sido víctima de una agresión en un local nocturno en Temuco. El suceso se viralizó en redes sociales donde la usuaria identificada como Valentina Nefertary mostró un video algo confuso.

En el video, compartido en la plataforma X por el usuario @chileansbucs, se escuchan gritos y algunos reclamos a la modelo trans quien evitó la confrontación y solo se limitó a contestar “¿Qué pasa amiga?”.

“¿Te acuerdas de mí? ¡Yo te quité a tu pololo! (...) ¡Aquí están las extensiones! ¿Se quiso hacer famosa? Yo la hago más famosa... tu fama te duró poco", se escuchó en la grabación, según citó CHV.

Cabañas desde entonces ha estado compartiendo en las historias de su Instagram, también con algunos dardos a los detractores.

“Wow, casi 4 millones de visitas en mi perfil. Muchas gracias a la gente que me tira buenas energías y todo su cario y a los haters que soporten jajaa”, comentó.

Poco antes compartió estrofas de la canción “Don´t Talk about Me” o “No hables de mí”, en una clara reacción a la polémica que desató en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

“Yo no me ilusioné con él”

Agustina Cabañas se presentó en el programa “Primer Plano”, donde negó un encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos, tampoco la infidelidad.

Luego de revelar que hubo un contrato firmado con Chilevisión para participar en el show, y no haber recibido el pago acordado, dio otras declaraciones en “Que te lo digo” donde admitió los coqueteos con el bailarín.

“Él llamó para pedirme disculpas por no decirme que estaba casado...pero yo no hablo con él, no tengo contacto... yo me dejé llevar pero no porque quería algo con él”, comentó en Zona Latina.