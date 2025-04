”Destruyeron a una mujer y una familia completa": Alejandra Álvarez rompió el silencio y recordó la filtración de imágenes privadas sin su consentimiento

A casi 20 de años de una de las polémicas más crueles de la farándula nacional, la víctima de “pornografía de venganza”, Alejandra Álvarez volvió a la televisión a hablar sobre el episodio que marcó su vida.

Pamela Díaz, en una conferencia de prensa, mostró imágenes íntimas de Alejandra después de que realizó un comentario sobre la intención de la Fiera de colocar a su hija en un colegio católico.

Ella visitó el panel de “Only Fama” después de 17 años del evento, que ha sido sacado a colación durante los últimos meses por personajes como Sergio Rojas, Claudia Schmitd y Nano Calderón, quien aseguró que su hermana Kel fue la persona que pasó las imágenes.

“Yo quiero aclarar algo, aquí no se mató la imagen de una mujer, se le hizo daño a una familia completa. Para mí al decir que no me parece que estés bailando el caño cuando quieres colocar a tus hijos en un colegio católico, no es tocar a los hijos. Es como yo, tengo 2 hijos nunca me casé por la Iglesia, y sería imposible colocarlos en un colegio católico porque me piden el certificado eclesiástico”, partió cometando.

“De esto se hizo un circo romano”

Al ser consultada sobre cómo la afectó en términos humanos, y ella respondió que ”destruyeron a una mujer, pero no solo a una mujer, sino que a una familia completa. Absolutamente completa: madre, padre, hijos, tíos, primos, abuelos. Todo lo que conlleva a una familia”.

“En la prensa se hablaba Pamela Díaz, pero en algún minuto, toda la gente que opinaba respecto a esta filtración, ¿pensó que yo tenía dos hijos adolescentes? De 15 y 18 años", comentó.

Alejandra confesó que lidiar este tema con su familia fue explicarle a sus hijos que se cometió un delito. Ella contó que su hija iba a la universidad sintiendo vergüenza, no por las imágenes sino por el trato violento que recibió su madre.

“Ningún ser humano puede denostar públicamente a una mujer de la manera que se denostó a mí (...) De esto se hizo un circo romano. Siento que no se dio la real importancia periodística, con altura de miras, cuando la vida privada es privada. Lo que yo hago en cuatro paredes es porque lo acepta la pareja que tenía y yo”, señaló.