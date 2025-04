Jhonatan Mujica se despide de ‘Palabra de Honor’ entre lágrimas y una petición: “Por favor no...”.

El grupo de participantes en ‘Palabra de honor’ se sigue reduciendo. En plena etapa culminante, el reality show despidió a otro de sus miembros, el modelo Jhonatan Mujica.

El recluta dejó ver su lado más sensible, y entre lágrimas se despidió de sus compañeros no sin antes reflexionar sobre el impacto que tuvo el programa en su vida.

Mujica, traicionado por Andrés Caniulef, entonces digirió las palabras poco antes de salir del reformatorio.

“Pensé que cuando me ofrecieron entrar acá no iba a dar la talla por un tema emocional mío, pero sinceramente gracias a todos mis compañeros, nunca me sentí mal recibido”.

El modelo aseguró que “esto le ayudó a dejar muchas cosas de lado y enfocarme en el presente, el día de hoy y las oportunidad que la vida te da”, palabras que desataron aplausos de los reclutas.

Entre abrazos y despedidas se admitió decepcionado de Daniela Requena quien le deseó “sanar las heridas pronto”, pero hizo un alto a hablarle a Gala. “Me da mucha pena dejarte ahora”.

Luego siguió lamentándose: “Se abre esta pequeña puerta con Gala, que rabia no pueda seguir dándose más, también contento para que se abriera esa pequeña puerta para que afuera se de la oportunidad de que afuera se den las cosas como se tenían que dar”.

Hubo lágrimas y mucha reflexión en este último encuentro de Mujica con sus compañeros a quienes dejó una petición especial.

“Y lo único que les puedo decir es que no se hagan daño, porfa, no le hagan daño a la gente que uno quiere. En verdad, uno nunca sabe hasta cuándo tiene a las personas”.

Los reclamos en redes sociales

En redes sociales, los seguidores del reality show reaccionaron a la salida de Jhonatan Mujica.

“Todo está fríamente calculado para que quede Andrés”, “El Azar para Andrés es demasiado bueno diría yo! Ya corten la estupidez producción!! Pongan de una vez a Andrés y Faloon de ganadores por lástima y listo...”.