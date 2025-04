Paulina Rojas recuerda divertida anécdota de su entrevista con Chayanne: “Me traspiraban los pómulos”

En la lista de famosos internacionales más aclamados en el icónico Festival de Viña del Mar, el puertorriqueño Chayanne tiene un lugar privilegiado.

Su nombre salió a relucir en la reciente edición de “La Divina Comida” donde la periodista de espectáculos, Paulina Rojas, recordó una divertida anécdota que vivió para poder lograr una exclusiva.

Fue en Viña del Mar donde el artista se preparaba para uno de sus show en el Festival. Entonces no estaba dando entrevistas a la prensa, pero Paulina decidió buscarlo al enterarse del restaurante donde estaría.

“Nos enteramos que iba a comer en el restaurante Portofino. Entonces nos hicimos pasar por clientes , y estábamos ahí sentados, y él estaba en un VIP con todo su grupo”, comentó en la mesa de “La Divina Comida”.

La periodista se percató entonces que abrieron la puerta y no dudó en intentar la entrevista, llevando a su fotógrafo.

La mánager entonces le impidió el paso. “Yo como humillada ´Chayanne, Elmer Figueroa´. Él se para, tengo la foto, camisa roja y pantalón negro y dijo ´no, no, esperen´“.

Paulina entonces rogó por la exclusiva incluso diciendo una pequeña mentira. “Chayanne, sabes que estoy haciendo la práctica, y si no llego con tu entrevista a mi no me van a aprobar... y me dio la entrevista”.

La periodista celebró la hazaña y elogió al cantante. “Muy gentil, más buenmozo todavía ... yo no sabía que te podría transpirar los pómulos, me traspiraba pómulos, bigotes, pera, yo así transpirando”.

El consejo a Shakira

Paulina Rojas, radicada en México, fue recordando otros momentos memorables en su carrera, como el encuentro que sostuvo con la colombiana Shakira.

El momento no se le olvidó debido al gesto inesperado de la cantante quien le pidió un consejo estético, para teñir las raíces de su cabello. "Te lo juro por Dios. Amiguita, amiguis de Shakira".

La mesa de “La Divina Comida” una vez más estuvo llena de relatos. En la edición de este sábado, además de Paulina Rojas, estuvieron Tatiana Merino, Jorge Aldoney y el crítico de cine, René Naranjo.