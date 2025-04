“Va a quedar la...”: Dino Gordillo aseguró que Diego Urrutia puso como condición que Carla Jara reemplazara al animador para presentarse en un festival

El comediante nacional Dino Gordillo echó al agua a uno de sus colegas durante su participación del programa de TV+, “Tal Cual”. Él aseguró que Diego Urrutia pidió que su polola Carla Jara reemplazara a Juan Pablo Queraltó en la animación de un festival regional.

PUBLICIDAD

Todo esto surgió después de que el comediante recordó episodios de divismo que ha visto durante su carrera en festivales. “A mí me da vergüenza ajena. De repente, vas a un festival humilde de una comuna que hacen esfuerzos para hacer su fiesta. Llegas y cachas el camarín de al lado con comida para ir a acampar por 15 días”, reveló.

Él dijo que esas eran exigencias de los artistas, mientras que él aseguró que durante toda su carrera solamente ha pedido agua mineral sin gas y café. Además, si es que está permitido fumar, un cenicero. Ese ha sido el catering de mi vida.

El relato de Dino Gordillo

Paty Maldonado quería que Dino Gordillo contara otra historia que previamente le había dicho, y esta involucra al comediante y tiktoker, Diego Urrutia, en el Festival de Longaví que fue animado por Juan Pablo Queraltó.

El nombre del joven comediante figuraba en unos anuncios del festival como la carta del humor para el viernes 21 de febrero, pero terminó anunciándose la presencia de Cebolla y Bodoque.

“Resulta que antes de mi día, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen que no iba porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara; si no, él no venía y no fue”, reveló.

Maldonado y José Miguel Viñuela quedaron de una pieza después de esta revelación de Dino Gordillo, quien contó que esta información la confirmó con el mismo Juan Pablo Queraltó. “Me dijo que así fue”, acotó.

PUBLICIDAD

“Lo estoy contando... Va a quedar la cagada, yo sé que va a quedar el despelote. Yo digo ‘¿Por qué?‘, cómo vas a pasar a llevar a un animador que ya lleva un día animando en la fiesta y que está contratado", continuó,