“Al principio no quería asumir”: José Aravena reapareció en TV para contar cómo lo ha hecho para enfrentar con éxito dos duras enfermedades

José Aravena reapareció en la televisión chilena luego de años alejado de la pantalla tras padecer de dos complejas e invalidantes enfermedades para reconocer que disfruta de una “segunda vida” acompañado de su hermana, en la que encontró la paz espiritual al dedicarse a la siembra de plantas ornamentales de invernadero.

A sus 45 años, el exbailarín de “Rojo”, visitó el estudio del programa “Primer Plano”, en Chilevisión, para relatar cómo ha enfrentado estos últimos años el ser diagnosticado con VIH y padecer de una leucoencefalopatía multifocal progresiva, como consecuencia de haber sido afectado por el virus John Cunningham.

Las confesiones de Aravena en CHV

“No podía hacer nada, quedé nulo”, reconoció Aravena, quien si bien aseveró que “al principio, fue difícil, muy difícil”, gracias al “apoyo de mi hermana todo es más fácil. Con el apoyo de ella, todo es más fácil”.

Respecto de su pasado en el espacio de talentos de TVN, el bailarín reconoció haber perdido el contacto con mucha gente del programa, pero aclaró que ello se debió a que entiende que “ellos tienen su vida”, y en su caso, ahora está dedicado a trabajar “en otro rubro”.

“Ellos tiene su vida, yo trabajo en otro rubro, en las plantas. Ellos tienen su vida, no es que me hayan dejado botado, yo me aleje. Está todo bien. Ellos tienen su trabajo, yo tengo el mío, y gracias a mi hermana estoy vivo. Eso es lo bueno”, explicó Aravena, quien de todos modos, aprovechó la instancia para darle las gracias a algunos de los aristas que a la fecha se han acercado para apoyarlo y ofrecerle contención por su actual estado de salud.

“La Kathy Orellana, una gran mujer (...) un saludo para ella, muchas gracias. Se portó bien conmigo. El otro que se portó bien es el Juan David, y otra más, la María José Quintanilla. Le quiero dar un abrazo a ella, me ha ido a ver; el Juan David también fue a verme, pero la Kathy, ahora ella es muy especial para mí”, dijo.

Al principio, fue muy difícil asumir que yo estaba así, pero después de descubrir la naturaleza he estado muy bien ahora. Estoy feliz — José Aravena

“Al principio, fue muy difícil asumir que yo estaba así, pero después de descubrir la naturaleza he estado muy bien ahora. Estoy feliz”, agregó el bailarín, quien no dudó en asegurar que “gracias a Dios le gané a la muerte”.

“Al principio, no quería asumir, fue terrible, pero después me calmé, además que estoy con mi hermana Raquel al lado, por eso ya dejé mi otra vida pasada, ahora estoy en otra vida. Tuve dos vidas, soy un afortunado, y no echo de menos nada de mi vida pasada. Es que la vida que llevo ahora es tan tranquila, tanta paz y tanto amor, que no echo de menos nada de antes”, aseveró.

La segunda vida de José Aravena

“Yo creo que esa fue una vida pasada porque no voy a lograr asumir que estoy así. No puedo asumir, lo puedo llevar, pero no puedo asumir. Puedo convivir con esto, pero imposible asumir”, puntualizó Aravena, quien reconoció que si bien “escucho música”, ahora “no puedo bailar”.

“Me da nostalgia los recuerdos de cuando podía levantar una pata y ahora no puedo. ¿Qué tengo que echarme a morir yo? ¡No! Hay gente que no tiene brazos y yo alegando”, concluyó.

“Tuve dos vidas, soy un afortunado. No hecho de menos nada”, finalizó.