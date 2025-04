Cambio en el equipo: Mega despide a Alex Hernández para la edición 2026 del Festival de Viña

Un nuevo terremoto al interior de Mega de cara a la próxima edición del Festival de Viña del Mar 2026. Tras el despido del director ejecutivo Rodrigo Norambuena, ahora se sumó la salida de Alex Hernández.

Así lo dio a conocer el medio La Tercera, esto tras los rumores de que sería desvinculado luego de la fallida rutina del humorista venezolano George Harris.

“Según pudo saber Culto, este lunes 28 fue despedido Álex Hernández, quien ejerció como director televisivo del evento en 2025. Ya había desempeñado el mismo rol en los días en que el Festival estuvo en manos e Chilevisión”, revelaron.

Además, agregaron que la causa sería al cambio de administración, tras la llegada de Patricio Hernández desde CHV. Información que reveló al citado medio, el propio afectado.

Alex Hernández fue despedido de Viña 2026

“Es un giro en la administración y hay una serie de cambios que es muy naturales que pasen, ciertas confianzas donde el nuevo director ejecutivo tiene otra gente en mente, otros profesionales, incluyendo Viña. Fue una conversación muy amable y muy buena onda, no tengo ninguna crítica al respecto”, señaló el exdirector de Mekano.

De igual forma, descartó que se debiese a criticas por su trabajo en la edición número 64 del año 2025.

“Son cosas que pasan. Me aclararon que no tenía que ver con mis capacidades profesionales, sino que con una reestructuración televisiva generalizada. No es algo anormal. Se dio todo en un tono amable, él (Hernández) es un tremendo profesional. Ahora me dedicaré a descansar y ver qué pasa a futuro”, sentenció.