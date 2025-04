Catalina Palacios confirma candidatura al Miss Universo Chile a sus 45 años: “Me siento en mi esplendor”.

Chile se prepara para elegir a su nueva reina de belleza en la edición de Miss Universo Chile. La sucesora de Emilia Dides tendrá así la tarea de representar al país en la 74° versión del certamen de belleza mundial que se realizará el 21 de noviembre en Pak Kret, Tailandia.

Para sorpresa de los seguidores, en la competencia de belleza se incluyó recientemente la exchica Mekano y cantante, Catalina Palacios, quien aspira a la corona a sus 45 años.

La famosa admitió que ser reina de belleza “siempre ha sido su sueño” y en sus redes sociales compartió un mensaje motivador sobre su nuevo reto pese a su edad.

El debate de la belleza y la edad

Tras asegurar que “sociedad sigue funcionando en un formato caduco!”, Catalina Palacios se mostró motivada a cambiar los paradigmas que existen sobre la edad y en especial en las mujeres.

“Es tiempo de cambiarlo! No es real que debes envejecer obligadamente a una edad! El rango etario en la humanidad ya vario! Es tiempo de darnos cuenta, estamos viviendo una transformación a nivel mundial y chile es el precursor!”.

La cantante, además madre de una niña, destacó la motivación a otras mujeres. “Amo la idea de inspirar a todas las mujeres jóvenes de 30, 40, 50 a cuidarse y sacar lo mejor de si mismas! Ser salud y belleza poderosa! Si hoy estoy aquí es por qué me siento en mi esplendor! Absolutamente!

No antes, no después! Es hoy!“.

En redes sociales no pocos elogiaron su actitud y el desafío que asume por ganar la corona de Miss Universo Chile.

“No tienes nada que demostrar.. eres hermosa y lo sabes”, “Hermosa”, “Love you, que no te importe nada! Tu dale!!!!”, comentaron.

Durante este fin de semana se conocieron algunas de las nominadas que avanzaron en la carrera por el Miss Universo Chile. La influencer Antonia Casanova como Miss Santiago; Nallely Bobadilla representando a Talca; Ariel Cordero como Miss Universo Maipú.