“Chapu” Puelles comparte imágenes de su regreso a Mega en teleserie donde se reunirá tras una década con Álvaro Rudolphy: “Hace mucho tiempo me preguntaban”

Hace algunos días se conoció que luego de siete años el actor Francisco “Chapu” Puelles se reintegraría al área dramática de Mega, en un nuevo proyecto de ficción del canal privado tras su última experiencia en “Tranquilo papá”.

Una vespertina que reemplazará a la actual emisión de “Nuevo Amores de Mercado”, teleserie que se encamina hacia sus últimos episodios en la estación del Grupo Bethia, y que de cara a su futuro estreno a sumado a cerca de una veintena de intérpretes, entre ellos, el regreso de Álvaro Rudpolhy, y la actriz Paola Volpato.

Con esta dupla, “Chapu” compartió en dos exitosas producciones como lo fueron “Pituca sin lucas” (2014-15) y “Pobre gallo” (2016), ficciones en las que el exintegrante de programas juveniles (“Calle 7”) se hizo de un nombre en el mundo de la actuación.

El mismo al que llega tras varios años ausente, y del que este lunes compartió las primeras imágenes en su proceso de lectura de personajes.

Vuelve a trabajar en regreso de Álvaro Rudolphy a Mega

“Vengo a contarles una linda noticia. Hoy me reintegré a este tremendo equipo. Seré parte de la nueva teleserie vespertina de Mega”, escribió Puelles en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que reconoció su satisfacción por regresar a la TV.

“Estoy muy contento, pues hace mucho tiempo me preguntaban cuándo volvería a trabajar en televisión y la verdad ya tenía ganas de volver a conectar con los equipos y la gente”, contó.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da el área dramática, es un hermoso desafío el cual está muy entretenido. Les aseguro le va a gustar”, agregó el actor, quien aseveró en su publicación que “hoy me he vuelto a encontrar con mucha gente linda y, de corazón, estoy muy feliz por tan lindo recibimiento y tanto cariño”.

Francisco Puelles confirmó su regreso a Mega. Fuente: Instagram @franciscopuelles.

“Ahora comienza una nueva etapa de preparación para desarrollar este nuevo personaje, al cual le daremos todo el amor del mundo para compartirlo con ustedes. Nos vemos pronto”, concluyó.

Cabe destacar que esta nueva producción de Mega, aparte de los roles confirmados de Rudolphy, Volpato y Puelles, ya aseguró en su elenco a las actrices Carolina Arregui, Loreto Valenzuela, Magdalena Müller, Claudia Pérez, Ingrid Cruz, Constanza Araya, Fernanda Salazar y Josefina Fiebelkorn; y a los actores Héctor “Tito” Noguera, Claudio Arredondo, Andrew Bargsted, Francisco Ossa y Nicolás Oyarzun.