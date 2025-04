Felipe Camiroaga consigue importante logro a 14 años de su muerte y destrona a Don Francisco

Como el mejor animador de la historia fue elegido Felipe Camiroaga, según el último sondeo publicado por la encuesta Cadem.

“¿Cuál de ellos es el mejor animador de la historia de Chile?”, fue la consulta realizada a la ciudadanía, quienes eligieron por amplia mayoría al fallecido comunicador, actor y comediante.

Felipe Camiroaga, quien perdió la vida el 2 de septiembre del 2011 en el avión que cayó en el archipiélago de Juan Fernández, recibió un 36 por ciento de los votos, muy por encima de los demás candidatos.

En segundo lugar se ubicó Mario Kreutzberguer, Don Francisco, con un 16%. Mientras que el tercer puesto quedó para Antonio Vodanovic con un 11 por ciento.

Más atrás se ubicó el icónico rostro de Martes 13, Raúl Matas, quien obtuvo un 9 por ciento y el quinto lugar fue para uno de los animadores más contemporáneos, Francisco Saavedra con 4%.

En las últimas ubicaciones se ubicaron, César Antonio Santis Kike Morandé, Rafael Araneda y Martín Cárcamo con un 3 por ciento.

Mientras que Sergio Lagos, Javier Miranda y Enrique Maluenda con un 2%.

Quienes quedaron fuera del listado, son los animadores de los matinales José Luis Repenning, Eduardo Fuentes y Julio César Rodríguez, uno de los rostros mejor pagados de la televisión chilena, quien estaría siendo tentado para emigrar de CHV a Mega con una oferta que pareciera ser irresistible.

¿Julio César Rodríguez a Mega?

El periodista y conductor explicó que sí está en conversaciones con la estación para renovar su contrato, algo que ocurre con bastante anticipación, como ha sido su costumbre. “Con Chilevisión estoy en un proceso de renovación, hace harto rato, que es natural, y que este año partió antes, eso es verdad, (porque) yo siempre negocio seis o siete meses antes de irme, que es un tiempo que estimo conveniente si hay interés o diferencias, es natural“, detalló.

Rodríguez añadió que fue el canal quien propuso adelantar el diálogo. “El canal me llamó más temprano este año, en el verano, y me dijo, ‘oye, tratemos de arreglar antes’, pero en eso estamos”, afirmó.

Además, descartó cualquier vínculo entre las conversaciones contractuales y los recientes movimientos internos en la señal: “No tiene nada que ver con que me voy a ir, es una cuestión lógica, de si me voy a quedar, si me voy a ir a otro canal o si voy a descansar unos meses, que también me lo he planteado, tomarme un tiempo para descansar con la familia”.

Incluso, se refirió a los rumores que hablan de una millonaria oferta desde Mega, el conductor también fue claro: “No hablo de los contratos privados... o de cuánto ganamos, no me parece que sea correcto... Lo que sí tengo que decir es que la cifra que se especula es incorrecta”, afirmó, desmintiendo los supuestos 40 millones de pesos mensuales que habría recibido como propuesta.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que su decisión aún no está tomada y que será él quien defina su próximo paso: “Mi decisión es súper personal, no tiene que ver con José Antonio, ni con Fran, ni con Carlos, ni con Mega, ni con Chilevisión. Y claro que es noticioso si tú llegas o te vas, pero estamos recién en abril”.