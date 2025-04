Jorge Aldoney confiesa que se bajó de concurso internacional por Skarleth Labra: “Si me voy, pierdo esta relación”

El exparticipante de Gran Hermano, Jorge Aldoney, sorprendió en el último capítulo de La Divina Comida al revelar detalles inéditos sobre su relación con Skarleth Labra y una importante decisión que tomó en ese contexto.

Durante la velada, René Naranjo le preguntó cómo fue que llegó a participar en concursos de belleza, considerando las inseguridades que había tenido sobre su apariencia. “De cabro chico en el colegio, los cabros antes éramos más crueles, me decían ‘hueso’, porque yo era potoncito, chiquitito y cabezón y, de repente, boom, crecí, me empecé a dejar la barbita, empecé a recibir un poco más de halagos, y vi este cartel de promoción de Mister Chile. Llegué al casting”, relató Aldoney.

Aunque confesó que en un inicio pensó en abandonar el certamen —“vi tremendos pescados, vi fisicoculturistas, vi cabros en zungas y dije ‘no puedo con esto’“—, terminó destacando, obteniendo el quinto lugar. Posteriormente, se coronó campeón regional y luego nacional en otro concurso de belleza masculina.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando Jorge reconoció que ganó el título de Mister Mundo Chile, pero no asistió a la competencia internacional. Consultado por René sobre la final mundial, aclaró: “no fui. Lo que pasa es que yo gané Mister Mundo Chile y la idea que se dio después de entrar al reality, era el objetivo hacerse conocido para ir al Mister Mundo, que se iba a realizar en Vietnam, con ese plus”.

Aldoney explicó que su decisión de no viajar estuvo profundamente marcada por su situación sentimental. “Llegué en un mal momento, cuando me tenía que ir posterior al término de una relación, y preferí mi salud mental, en el sentido que no era algo que yo pudiera soportar”, confesó.

Paulina Rojas, también presente en el programa, se mostró sorprendida y preguntó: “¿O sea, después de una ruptura… y tan mal estabas?” A lo que Jorge respondió: “sí, estaba muy mal. Yo lo veía como ‘si me voy pierdo, esta relación’, y no me iba por una semana, me iba por un mes”.

Finalmente, el modelo reconoció que, pese a sus esfuerzos por salvar la relación, esta terminó igualmente. De todas maneras confesó que fue una de sus relaciones más significativas. “Sí [fue el amor más fuerte], por la intensidad, porque en verdad nunca estuvo ninguna pareja dispuesta a irse a vivir conmigo”, reflexionó, destacando lo duro que fue el término de su relación con la joven influencer.